Алия Назарбаева развелась с Димашем Досановым – СМИ

Дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева развелась с супругом Димашем Досановым. В ноябре пара подала заявление на развод и определение места проживания детей, передает Liter.kz со ссылкой на аккаунт блогера Сырыма Иткулова.

Фото: t.me/syrymitkulov

По его словам, это уже третий развод в жизни Алии Назарбаевой.

“Досанов возглавлял "КазТрансОйл" с 2016 года, до этого являлся гендиректором ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", – написал блогер.

Он также отметил, что 26 лет назад Алия Назарбаева впервые вышла замуж за Айдара Акаева, на тот момент сына президента Кыргызстана. Айдар Акаев скончался в Москве в 2020 году от остановки сердца, спустя 18 лет после развода с Алией.