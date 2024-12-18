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18.12.2024, 13:56

Экс-глава “КазАвтоЖола“ получил 8 лет лишения свободы

Новости Казахстана 0 374

Суд в Астане вынес приговор экс-главе “КазАвтоЖола“, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Аскар Муратулы. Фото: qaj.kz
Аскар Муратулы. Фото: qaj.kz

По официальным данным, в деле фигурировали два человека, один из них - бывший председатель правления "КазАвтоЖола".

"Органом уголовного расследования М. и Ж. обвинялись в растрате вверенного чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2 УК. Следствием установлено, что М. и Ж. знакомы с 2000-х годов. Подсудимый М. в 2017-2019 годах был руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, в 2019-2021 годах - заместителем акима области и знал о проблемах на автомобильных дорогах, в том числе на мосту через реку Ишим на автодороге Жаксы - Есиль - Бузулук.

В 2019 году М. назначили заместителем акима области. В тот же год между Акмолинским филиалом АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Асыл-ЖАС" в лице Ж. (второй подсудимый - прим.) был заключен договор о закупках по ремонту данного моста на сумму 2,2 миллиарда тенге. В суде было установлено, что деньги не были перечислены подрядчику", - сообщили в пресс-службе суда.

В суде установлено, что в апреле 2021 года подсудимый М. был назначен председателем правления АО "НК "КазАвтоЖол". В июне 2021 года договор был расторгнут по инициативе заказчика, а подрядчик в лице ТОО "Асыл-ЖАС" не оспорил его действия в судебном порядке, говорится в сообщении суда.

"В июле-августе 2021 года организовал совещание с участием Ж. и заинтересованных лиц, где инициировал вопрос о заключении договора с ТОО "Асыл-ЖАС" способом из одного источника. Оснований для проведения такого совещания не было. Никакого письменного обращения Ж. не поступало. 20 октября 2021 года М. под предлогом, что директор "Асыл-ЖАС" Ж. может предъявить к АО "НК "КазАвтоЖол" судебные иски по имеющейся якобы у АО перед его компанией задолженности по ранее расторгнутому договору 2019 года, издал незаконный приказ об осуществлении закупа способом из одного источника с консорциумом Dike, "Асыл-ЖАС" на сумму более 2,2 миллиарда тенге по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-13 Жаксы - Есиль - Бузулук, 80-82 километры, со строительством моста через реки Ишим", - говорится в сообщении суда.

По официальным данным, решениями судов от 21.01.2020 в отношении ТОО "Асыл-ЖАС" и от 07.10.2021 в отношении ТОО Dike применены реабилитационные процедуры, с кредиторской задолженностью свыше 264 миллионов тенге и 685 миллионов тенге соответственно.

В суде пояснили, что члены консорциума являлись финансово неустойчивыми компаниями и не имели реальной возможности обеспечить исполнение договора.

"21 октября 2021 года на основании приказа, вынесенного М., Акмолинский филиал заключил договор с консорциумом ТОО Dike, ТОО "Асыл-ЖАС" в лице подсудимого Ж. 28 декабря 2021 года в рамках договора на расчетный счет ТОО "Асыл-ЖАС" перечислен аванс в сумме 200 миллионов тенге, которые были похищены и растрачены М. и Ж.", - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Отмечается, что причиненный государству ущерб не возмещен. Обвиняемые по данному делу признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 частью 4 пунктом 2 УК. Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного государству особо крупного ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимым: М. (экс- глава "КазАвтоЖола") наказание в виде 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. Подсдуимый Ж. - наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с установлением запрета занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет. Гражданский иск потерпевшего АО НК "КазАвтоЖол" удовлетворен", - говорится в постановлении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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