Достаточно одного фото - депутат предупредил о “бомбе замедленного действия“

По словам депутата, биометрические данные граждан собираются буквально повсюду - в банках, школах, больницах и бизнес-центрах. Отказ предоставить данные зачастую означает отказ в услуге, а собранная информация используется бесконтрольно и может быть передана третьим лицам.
Особую тревогу вызывает возможность генерации фальшивых данных на основе одного фото, заявил депутат.
"Сегодня возможности искусственного интеллекта неограниченно велики. Достаточно завладеть одним лишь фотоматериалом, чтобы сгенерировать полностью реалистичную биометрическую картину гражданина. Данное обстоятельство является бомбой замедленного действия", - отметил Магеррамов.
Как отметил мажилисмен, в стране бесконтрольно устанавливаются камеры видеонаблюдения, бесконтрольно хранятся и используются данные с этих камер.
"Мы видим, насколько мы беспомощны в вопросах защиты наших граждан в сфере киберпреступлений. Каким же образом уполномоченный орган намерен производить защиту биометрии граждан, которая находится в бесконечном количестве баз данных неограниченного количества людей?", - добавил он.
Искусственный интеллект ChatGPT, как считает депутат, сводит к нулю способность казахстанских школьников критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно. Подробнее об этом читайте по ссылке.
Что предложил депутат?
1. Регламентировать использование генеративного ИИ в учебных заведениях
Депутат предложил на уровне подзаконных актов четко ограничить использование нейросетей, таких как ChatGPT, в образовательном процессе.
2. Создать прозрачные правила для работы с биометрическими данными
Магеррамов подчеркнул необходимость разработки четкого механизма сбора, обработки и хранения биометрии граждан. Доступ к таким данным должен быть предоставлен только ограниченному кругу уполномоченных лиц.
3. Пресечь незаконное распространение баз данных с биометрией
Депутат предложил провести проверки организаций, которые собирают и хранят биометрические данные граждан. Особое внимание должно быть уделено незаконному использованию и передаче данных третьим лицам.
Подпишись на наш канал в Telegram
Подписаться
– быстро, бесплатно и без рекламы
Комментарии0 комментарий(ев)