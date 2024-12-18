Казахстанцы смогут покупать билеты с пересадкой в одном поезде

Пассажиры железнодорожных поездов Казахстана смогут покупать билеты с пересадкой в рамках одного поезда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
"К примеру, пассажир планирует поездку из Астаны в Алматы на 28 декабря. Однако в данном направлении до конечной станции нет свободных мест, промежуточно пассажир может купить билет до станции Агадырь, а от станции Агадырь до Алматы сможет приобрести билет в другом вагоне того же поезда.
Данная услуга предлагает пассажиру альтернативный вариант проезда: покупку двух билетов на один поезд с пересадкой из одного вагона в другой, что позволит пассажиру доехать до конечной станции Алматы", — разъяснили в КТЖ,
Ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос о подорожании ж/д билетов к новогодним праздникам. Он пообещал, что цены останутся прежними.
К слову, стоимость билетов на поезда в Казахстане подняли в начале октября. Тогда в ведомстве объясняли, что это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.
Комментарии0 комментарий(ев)