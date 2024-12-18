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18.12.2024, 18:29

“Зарплата 80 тысяч тенге“ - отстраненный управляющий стадионом о бардаке на матче с “Челси“

Новости Казахстана 0 534

Управляющий Центральным стадионом в Алматы Бауыржан Жумажанов уволился по собственному желанию после скандала во время матча "Астана" - "Челси", передает Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Напомним, 12 декабря в Алматы прошла игра "Астана" - "Челси". Многочисленные фанаты, которые пришли на стадион за несколько часов до начала игры, жаловались на то, что часть трибун не была очищена от снега. В результате, уже во время матча, Дирекция спортивных сооружений Алматы отстранила от работы управляющего стадионом.

"У гостевой стороны не возникло никаких организационных вопросов к проведению матча: раздевалки, газон, душевые были подготовлены в надлежащем состоянии. Единственной проблемой, которая осталась нерешенной, стала уборка снега на западной трибуне", - заявил бывший управляющий стадионом "Центральный" Бауыржан Жумажанов в интервью Tengri Sport.

Фото: TengriNews/ Алихан Сариев

С чем связана эта проблема? Как получилось, что не удалось убрать снег?

"У нас вакансий нет, не хватает людей и заработная плата очень маленькая, 80-85 тысяч тенге примерно. Убираемая площадь очень большая, 10 гектаров земли, около 40 тысяч квадратных метров трибун, 17 тысяч 400 метров внутренних помещений, где уборщицы моют.

При этом на сегодняшний день у нас четыре дворника и десять уборщиц. А наружные туалеты убирает всего лишь два человека, например. На уборку снега было выделено только четыре человека, и они не успели все убрать. Над этой трибуной нет навеса, а потому снега там скопилось достаточно много", - отметил Жумажанов.

Коллективное письмо сотрудников "Центрального стадиона" о недостаточной заработной плате

А можно было как-то увеличить количество людей, обратиться за помощью в акимат?

"Тут дело не в акимате. Мы подчиняемся Дирекции спортивных сооружений Алматы, в которую входит шесть крупных объектов. Я сообщал о нехватке людей и оборудования, просил выделить еще людей, но этого не было сделано.

Я бил тревогу, писал служебные записки, но на них не было ответа. Только в конце, когда два дня оставалось, начали потихоньку выделять людей, и всего лишь восемь человек пришло. Из них двое два часа поработали, трое три часа поработали и ушли. Объект чужой, лишь бы время провести, а потом уйти. Их же не заставишь. Вот так мы и не успели его сделать.

А к акимату претензий нет, потому что снаружи они убрали: полностью прилегающую территорию со стороны стадиона, со стороны Абая, помогли нам, снег вывезли. Внутри мы уже своими силами добивали, а у нас один трактор, один тракторист и четыре дворника.

В итоге, на следующий день после проведения матча, я написал заявление на увольнение по собственному желанию, и оно было принято", - рассказал Жумажанов.

По словам экс-управляющего, ранее под его руководством на стадионе "Центральный" удачно прошли другие игры "Астаны" в Лиге конференций, в том числе за две недели до игры против "Челси" с португальской "Виторией".

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