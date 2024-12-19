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18.12.2024, 19:27

Казахстанцы смогут не платить за проезд по плохим платным дорогам

Новости Казахстана 0 357

На брифинге в СЦК глава "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев сообщил о готовящейся норме касательно платных дорог в Казахстане – если они плохого качества, казахстанцы могут не платить за проезд по ним, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com
"Мы хотим предусмотреть такую норму в соответствующих документах: если на платных участках где производится некачественное предоставление услуг, в виде не только затора, не только очистки снежного покрытия, но и в виде ремонтных работ, то мы эти участки, не полностью всю (дорогу – прим.авт.), а именно этот участок, о котором мы говорим, исключаем из платных. Сейчас законодательная работа проводится", - сообщил Иманашев.

По мнению главы "КазАвтоЖол", такой подход будет справедливым.

Отметим, по информации официального сайта "КазАвтоЖол", на сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км.

Первый участок - "Астана-Щучинск". Это автодорога стала платной с 2013 года.

С января 2019 года на платной основе заработали трассы"Астана - Темиртау", "Алматы - Хоргос" и "Алматы - Конаев".

С 23 ноября 2021 года на платной основе заработали трассы "Астана - Павлодар", "Тараз - Кайнар", "Шымкент - Кызылорда", "Шымкент - Тараз", "Шымкент - гр.Узбекистана", "Конаев - Талдыкорган", "Щучинск - Кокшетау".

В 2023 г. поэтапно в период с 8 октября по 1 декабря на платной основе заработали еще 6 платных участков автодорог "Павлодар - Калбатау"; "Бейнеу - Акжигит", "Уральск - Самара"; "Павлодар -Омск"; "Кокшетау - Петропавловск"; "Уральск - Саратов".

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