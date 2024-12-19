Больше 10 тысяч человек уехали из Казахстана за девять месяцев

Больше 10 тысяч человек уехали из Казахстана за последние девять месяцев. Такие данные приводят в Бюро национальной статистики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz .

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За этот же период в республику прибыли больше 20 тысяч человек. Так, из Китая приехали почти полторы тысячи иностранцев. Из Монголии - около тысячи.

Половина иммигрантов из КНР выбрали для места жительства Астану или Алматы. Для выходцев из Монголии самый популярный регион - Акмолинская область. Там обосновались 33 процента из общего числа переселенцев.