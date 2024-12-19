Можно ли запретить алкоголь целому городу в Казахстане?

Вчера в Мажилисе прозвучало громкое предложение, которое может существенно изменить облик Туркестана. В рамках обсуждения законопроекта об особом статусе города депутат Ардак Назаров предложил полностью запретить продажу алкоголя. По его мнению, этот шаг соответствует статусу Туркестана как духовной столицы Казахстана. Своим мнением по поводу эффективности такой инициативы с Tengrinews.kz поделились эксперты.

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Духовная столица

"Туркестан - это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и, если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором. Можно ли запретить алкоголь, объявив Туркестан городом без алкоголя?" - сказал депутат.

Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев ответил, что этот вопрос актуален, уместен и в рамках законодательных норм будет рассматриваться.

Есть примеры для подражания

Идея полного отказа от алкоголя уже нашла поддержку в некоторых населенных пунктах Казахстана. Например, в селе Бояулы Балхашского района Алматинской области жители единогласно поддержали инициативу старейшин о запрете горячительных напитков.

Еще один пример - село Алмалы Жетысайского района, где отказ от алкоголя позволил добиться нулевого уровня преступности. Похожая ситуация наблюдается и в Ордыбасинском районе Туркестанской области. Такие примеры демонстрируют, что запрет может принести конкретные результаты, если он поддержан обществом.

Масштабировать такую практику на город, да еще и с таким важным статусом, как у Туркестана, - задача гораздо более амбициозная. Поэтому редакция Tengrinews.kz обратилась к экспертам, чтобы выяснить, насколько инициативы такого рода могут быть эффективными на уровне города.

Что думают эксперты?

Экономист Арман Бейсембаев скептически относится к идее полного запрета алкоголя в Туркестане. По его мнению, такая инициатива не только обречена на провал, но и может привести к ряду нежелательных последствий.

"Такие товары, как алкоголь и табачная продукция, в особенности для маленьких магазинов, являются одной из серьезных статей дохода. Ведь мелкие торговые точки зарабатывают не сколько на продаже продуктов питания или вещей, сколько за счет реализации спиртного и сигарет. Их основная выручка формируется именно за счет этого. Если не запрещают продажу сигарет, чем можно объяснить намерение запретить алкоголь? Я понимаю стремление придать Туркестану особый статус, сделать его неким духовным центром а-ля Дубай или Абу-Даби", - поделился Бейсембаев.

Алкоголь "уйдет" в тень

По его мнению, любители горячительных напитков в любом случае найдут выход из такой ситуации. Запрет никак не искоренит потребление алкоголя, а лишь приведет к развитию "серого" рынка.

"Не нужно думать, что раз ввели запрет, то алкоголь совсем исчезнет с прилавков. Если будет нужно, люди установят самогонные аппараты, все это будет продаваться "из-под полы". В условиях запрета бутылка водки будет стоить в два-три раза дороже. Ввиду запрета это все станет суперприбыльным - бутылка той же водки будет стоить в два-три раза дороже. Запрет – это хорошо для тех, кто не пьет по личным или по религиозным убеждениям. Но уберет ли это полностью алкоголь с прилавков города? Нет", - отметил экономист.

На примере вейпов

В качестве примера он привел ситуацию с запретом на продажу вейпов, которые продолжают массово продавать.

"Причем после запрета покупка вейпов приобрела особую форму романтизма: их доставляют под строжайшей секретностью, через знакомых, все это тщательно упаковано. Вейпы теперь продаются намного дороже, чем это было раньше, но люди продолжают их курить. Таким решением можно добиться прямо противоположного эффекта. Появятся отели, где за дополнительную плату алкоголь будет доставлять прямо в номера", - заявил эксперт.

Экономист подчеркнул, что запреты, связанные с алкогольной продукцией, доказали свою неэффективность. Даже в странах с жесткими ограничениями, таких как арабские государства, алкоголь доступен при желании.

"Если ты сильно не афишируешь это, то там фактически нет запрета. Поэтому лично я против подобных запретов. Можно было бы не запрещать на законодательном уровне, а проводить широкую пропагандистскую информационную работу, рассказывая о том, что Туркестан - это колыбель наших предков, это духовная столица Казахстана, и негоже здесь продавать алкоголь. Не спорю, это долгая работа, которая требует определенных усилий", - сказал Бейсембаев.

Село - это не город

По мнению руководителя аналитического центра DESHT Institutional Transformation Group Куаныша Жаикова, такие вопросы должны решать местные жители, причем на уровне населенного пункта.

"Везде своя культура и специфика. Но им стоит помнить о некоторых ограничениях, которые могут сделать такие меры неэффективными. Самое важное: правила работают только тогда, когда подкреплены сильным правоприменением. Село Бояулы в этом плане - отличный пример: когда у вас живет очень мало людей и все друг друга знают. Существует сильный неформальный институт - аксакалы, которые де-факто регулируют поведение местных жителей. Они сами инициировали такое решение и сами же помогают правоохранителям его соблюдать. Но село - это не город", - констатировал Жаиков.

Почему в городе все сложнее?

По мнению аналитика, перенести сельскую модель на город практически невозможно. В крупных населенных пунктах слабее неформальные институты.