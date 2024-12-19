Какие города кормят Казахстан и что с бюджетом на 2025 год?

В начале декабря в стране был принял закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы. В документе определены основные расходы и доходы страны, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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На 2025 год городами-донорами республиканского бюджета стали:

Алматы - 251,5 миллиарда тенге;

Атырауская область - 178,1 миллиарда тенге;

Астана - 74,5 миллиарда тенге.

В сумме из этих городов и региона в бюджет будет изъято 504,1 миллиарда тенге.

Остальные регионы Казахстана, наоборот, получат субвенции (финансовую помощь) из республиканского бюджета. Всего - 5,7 триллиона тенге в 2025 году (2024 году сумма составляла 5,2 триллиона тенге).

Субвенции регионам Казахстана (2024-2025 годы)

Регион 2024 год (млрд тенге) 2025 год (млрд тенге) Область Абай 234,9 251,8 Акмолинская область 354,7 383,3 Актюбинская область 293 318 Алматинская область 183,6 203,6 Восточно-Казахстанская область 245,3 270,1 Жамбылская область 426,3 465,9 Область Жетысу 355,3 386,5 Западно-Казахстанская область 251,3 266,8 Карагандинская область 322,7 347 Кызылординская область 433 476,7 Костанайская область 318,9 340,6 Мангистауская область 135,6 166,8 Павлодарская область 132,3 146,6 Северо-Казахстанская область 316,6 336,2 Туркестанская область 1 000 1 103,6 Область Улытау 51,8 59,1 Шымкент 207,5 251,2

Финансист Расул Рысмамбетов пояснил, что крупнейшим регионом-донором республиканского бюджета остается Алматы. На втором месте - Атырауская область, за ней следует Астана.

Справедливо ли говорить, что в Казахстане всего три региона-кормильца: Алматы, Астана и Атырауская область? На самом деле это не так, объяснил эксперт.

"На самом деле регионов-доноров больше. Просто все зависит от того, где зарегистрированы юридические лица. Налоги платятся по месту регистрации, а не по месту фактической деятельности. Алматы и Астана пополняют бюджет за счет малого и среднего бизнеса, а Алматы дополнительно - за счет банков и нефтяных компаний, зарегистрированных там. Атырау — благодаря нефтяному сектору. В Астане также значительную роль играют квазигосударственные компании, которые платят налоги в столице", - поясняет эксперт.

Если бы нефтяные компании, работающие в Кызылординской и Мангистауской областях, платили налоги по месту добычи нефти, а крупные игроки регистрировали бы свои доходы не в Алматы или Астане, а в регионах, мы бы увидели совершенно другую картину, где регионов-доноров было бы гораздо больше, отметил Рысмамбетов.

Кто получает больше?

Согласно закону о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, 17 регионов Казахстана получают субвенции. Больше всего выделяется Туркестанская область - более 1,1 триллиона тенге. Затем следует Кызылординская область - 476,7 миллиарда тенге и Жамбылская область - 465,9 миллиарда тенге. Общая сумма субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в региональные бюджеты, на 2025 год составляет 5,7 триллиона тенге.

"У меня нет ответа, почему Туркестанская область получит триллион тенге, а очень индустриальная Павлодарская область всего 146 миллиардов. Ну, во-первых, это население. Идет активный рост народонаселения в Туркестане. Шымкенту дали 250 миллиардов тенге, что сопоставимо с объемом средств для области Абай. Последняя - это новый регион, где ведется активное строительство. Но я бы не стал говорить, что у нас три донора и 17 дотационных регионов, и все плохо. У нас де-факто много регионов-доноров. Я считаю, что регионам нужно самим развиваться, нужно дать им больше свободы в экономическом планировании, нужна децентрализация", - размышляет Рысмамбетов.

Нефть уже не приносит хороших доходов?

Как считает эксперт, здесь можно сделать неожиданный вывод: нефть перестала быть источником бюджета развития.

"Нефть уже несет только поддерживающую социальную функцию. Прибыль от экспорта нефти уже не принесет таких хороших доходов, как раньше. Поэтому надо срочно что-то делать, например развивать мелкотоварное и экспортоориентированное производство", - отметил Расул Рысмамбетов.

Сейчас, по его словам, складывается такая ситуация: все регионы сдают деньги в общую кассу, а дальше все средства распределяются по нуждам.