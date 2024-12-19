Какие города кормят Казахстан и что с бюджетом на 2025 год?

В начале декабря в стране был принял закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы. В документе определены основные расходы и доходы страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На 2025 год городами-донорами республиканского бюджета стали:
В сумме из этих городов и региона в бюджет будет изъято 504,1 миллиарда тенге.
Остальные регионы Казахстана, наоборот, получат субвенции (финансовую помощь) из республиканского бюджета. Всего - 5,7 триллиона тенге в 2025 году (2024 году сумма составляла 5,2 триллиона тенге).
|Регион
|2024 год (млрд тенге)
|2025 год (млрд тенге)
|Область Абай
|234,9
|251,8
|Акмолинская область
|354,7
|383,3
|Актюбинская область
|293
|318
|Алматинская область
|183,6
|203,6
|Восточно-Казахстанская область
|245,3
|270,1
|Жамбылская область
|426,3
|465,9
|Область Жетысу
|355,3
|386,5
|Западно-Казахстанская область
|251,3
|266,8
|Карагандинская область
|322,7
|347
|Кызылординская область
|433
|476,7
|Костанайская область
|318,9
|340,6
|Мангистауская область
|135,6
|166,8
|Павлодарская область
|132,3
|146,6
|Северо-Казахстанская область
|316,6
|336,2
|Туркестанская область
|1 000
|1 103,6
|Область Улытау
|51,8
|59,1
|Шымкент
|207,5
|251,2
Финансист Расул Рысмамбетов пояснил, что крупнейшим регионом-донором республиканского бюджета остается Алматы. На втором месте - Атырауская область, за ней следует Астана.
Справедливо ли говорить, что в Казахстане всего три региона-кормильца: Алматы, Астана и Атырауская область? На самом деле это не так, объяснил эксперт.
"На самом деле регионов-доноров больше. Просто все зависит от того, где зарегистрированы юридические лица. Налоги платятся по месту регистрации, а не по месту фактической деятельности. Алматы и Астана пополняют бюджет за счет малого и среднего бизнеса, а Алматы дополнительно - за счет банков и нефтяных компаний, зарегистрированных там. Атырау — благодаря нефтяному сектору. В Астане также значительную роль играют квазигосударственные компании, которые платят налоги в столице", - поясняет эксперт.
Если бы нефтяные компании, работающие в Кызылординской и Мангистауской областях, платили налоги по месту добычи нефти, а крупные игроки регистрировали бы свои доходы не в Алматы или Астане, а в регионах, мы бы увидели совершенно другую картину, где регионов-доноров было бы гораздо больше, отметил Рысмамбетов.
Согласно закону о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, 17 регионов Казахстана получают субвенции. Больше всего выделяется Туркестанская область - более 1,1 триллиона тенге. Затем следует Кызылординская область - 476,7 миллиарда тенге и Жамбылская область - 465,9 миллиарда тенге. Общая сумма субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в региональные бюджеты, на 2025 год составляет 5,7 триллиона тенге.
"У меня нет ответа, почему Туркестанская область получит триллион тенге, а очень индустриальная Павлодарская область всего 146 миллиардов. Ну, во-первых, это население. Идет активный рост народонаселения в Туркестане. Шымкенту дали 250 миллиардов тенге, что сопоставимо с объемом средств для области Абай. Последняя - это новый регион, где ведется активное строительство.
Но я бы не стал говорить, что у нас три донора и 17 дотационных регионов, и все плохо. У нас де-факто много регионов-доноров. Я считаю, что регионам нужно самим развиваться, нужно дать им больше свободы в экономическом планировании, нужна децентрализация", - размышляет Рысмамбетов.
Как считает эксперт, здесь можно сделать неожиданный вывод: нефть перестала быть источником бюджета развития.
"Нефть уже несет только поддерживающую социальную функцию. Прибыль от экспорта нефти уже не принесет таких хороших доходов, как раньше. Поэтому надо срочно что-то делать, например развивать мелкотоварное и экспортоориентированное производство", - отметил Расул Рысмамбетов.
Сейчас, по его словам, складывается такая ситуация: все регионы сдают деньги в общую кассу, а дальше все средства распределяются по нуждам.
"Экономическое планирование страны у нас чрезмерно централизовано. Нужно менять приоритеты планирования и развития или отдать их в руки регионов частично. Чем опасна чрезмерная централизация? Тем, что неминуемо порождает коррупционный фон", - заключил эксперт.
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