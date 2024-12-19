Казахстанец на тое перепутал змею с казы (видео)

Одной из задач ведущего праздника является организация настоящего веселья, которое запомнится хозяевам и гостям мероприятия. С этим великолепно справляются казахстанские шоумены Бекзат Аманкос и Серик, сообщает Zakon.kz.
На одном из прошедших мероприятий один из участников принял участие в конкурсе, где должен был на ощупь отгадать, что находится в коробке. Первая попытка оказалась провальной.
Мужчина, потрогав змею, решил, что в ящике спрятали казы. Впрочем, он угадал со второй попытки. Реакция игрока позабавила не только гостей, но и пользователей Сети.
Преодолев боязнь, мужчина даже станцевал со змеей.
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