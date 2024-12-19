Инициатора перевода времени в РК требуют лишить депутатского мандата — петиция

Автор петиции Серикбол Нурланулы призвал к отзыву мандата у депутата Мажилиса Еркина Абиля, который является главным инициатором введения единого часового пояса в Казахстане.

«В 2022 году были приняты конституционные законы, разработанные во исполнение поручений президента страны, данных в послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года, в которых содержатся поправки по внедрению института отзыва мандата у депутатов Мажилиса РК и Маслихата. Главным инициатором введения в Казахстане единого часового пояса является мажилисмен Еркин Абиль. На единый пояс страна перешла 1 марта 2024 года. А уже в апреле на платформе ePetition начался сбор подписей за его отмену, но требование народа не удовлетворили. Еркин Абиль продолжает настаивать на том, что переход на единый часовой пояс был верным решением, оценить которое пока не смогли. Но в то же время мажилисмен допускает и возможность неправоты со своей стороны. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. По его словам, тысячи казахстанцев поддерживают введение единого часового пояса. И слова тех, кто жалуется, что дети возвращаются в темноте, носят субъективный характер. Мы, поддержавшие инициативу граждане, требуем лишить депутатского мандата депутата Мажилиса Парламента РК Еркина Абиля в связи с утратой доверия населения!» — говорится в петиции.

Поддержавшие инициативу граждане требуют лишить Еркина Абиля депутатского мандата из-за утраты доверия населения.

На данный момент петицию подписали 297 человек, и ее авторы надеются, что этот шаг приведет к повышению общественного резонанса и привлечению внимания властей к проблеме.

Ранее мы сообщали, что на изучение влияния нового часового пояса на здоровье казахстанцев планируют потратить 160 млн тенге.

Накануне министр торговли перечислил плюсы перевода времени в Казахстане. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства РК отметил, что глава Минторговли привел все исчерпывающие аргументы в пользу действующего часового пояса и добавил, что правительство поддерживает это решение.

25 ноября мы писали об опросе о переводе времени в Казахстане, который исчез спустя пару дней после публикации.

Стоит отметить, что в Минэнерго признали незначительное влияние на потребление электроэнергии из-за перевода времени.

В ночь с 29 февраля на 1 марта большая часть страны перевела стрелки часов на один час назад. Несмотря на недовольство граждан и даже петицию, которая набрала необходимое число подписей, свое решение правительство так и не изменило.