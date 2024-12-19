Офицера Минобороны арестовали по подозрению в педофилии в Астане

Военнослужащего Акмолинского гарнизона Министерства обороны арестовали за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель командира батальона одной из войсковых частей Минобороны в звании подполковника (по другим данным - майора) якобы пытался изнасиловать ребенка 2016 года рождения в столичной больнице.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.