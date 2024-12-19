Казахстанцам рассказали, сколько наличности нужно отразить в декларации

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области прокомментировали вопрос отражения наличных денег в декларации в рамках всеобщего декларирования, передает inbusiness.kz.

Фото: inbusiness.kz

“Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 10 000 МРП. Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня”, - напомнили в ДГД.

Налоговым кодексом предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков, отметили в департаменте.

В ДГД обратили внимание, что необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане.