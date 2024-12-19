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19.12.2024, 14:05

Жителей Казахстана просят не рассылать картинки в WhatsApp

Новости Казахстана 0 1 027

В WhatsApp вновь стали рассылать уведомления, в которых утверждается, что с "завтрашнего дня" отправка фотографий и видео станет опасной. Подобные "предупреждения" уже опровергали специалисты еще несколько лет назад, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Впервые подобная информация о вирусах, якобы распространяющихся через фото и видео, появилась в сентябре 2022 года. Примечательно, что она полностью идентична той, которую получают казахстанцы на сегодняшний день.

Тогда Министерство внутренних дел (МВД) опровергло эти небылицы:

"Сообщения с информацией якобы от МВД о действиях неизвестных хакеров, запускающих вирусы через картинки, открытки и видео, которые выводят из строя компьютеры и телефоны, не соответствуют действительности и являются фейками".

Скриншот с сайта stopfake.kz

 

Кроме того, как отмечено в публикации издания Stopfake.kz, в рассылке есть и вторая часть, в которой казахстанцев уведомляют о звонках от неизвестных. Якобы эти звонки связаны с террористической организацией ИГИЛ.

Согласно этому фейку, если вы перезвоните на такой номер, злоумышленники смогут скопировать ваши контакты и данные банковских карт.

Этот миф также циркулирует в интернет-пространстве уже более двух лет.

"Не нужно верить всей информации, которая распространяется через мессенджеры и соцсети. Если сообщение вызывает сомнения, стоит проверить его через официальные источники", – подытожили аналитики.
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