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19.12.2024, 17:08

Разговор с коллегой обошелся супружеской паре в 3,5 млн тенге

Новости Казахстана 0 730

В Караганде мужчина задержан по подозрению в обмане супружеской пары. По версии следствия, он оформил на них кредиты под предлогом помощи с пособием. Потерпевшие лишились 3,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, супружеская пара из Караганды, работающая вместе на одном из предприятий, не ожидала обмана от 30-летнего коллеги.

Однажды он подошел к главе семьи и сообщил, что якобы существует государственная программа, позволяющая оформить пособие для людей с низкими доходами. Для этого достаточно установить соответствующее приложение на мобильный телефон.

Мужчина поверил своему коллеге и передал ему свой мобильник. Тот начал "настраивать" приложение: фотографировал владельца гаджета и просил покрутить головой и закрыть глаза. После этого он вернул аппарат.

Кроме того, мужчина рекомендовал "заботливого" коллегу своей жене, которая также была недовольна своей зарплатой. По версии следствия, подозреваемый провел с ней ту же процедуру оформления пособия.

Спустя некоторое время супружеская чета узнала, что у них образовалась задолженность перед несколькими финансовыми учреждениями. У мужа возник долг в размере 2 млн тенге, а у женщины - 1,5 млн тенге.

Потерпевшие обратились в полицию, которая задержала подозреваемого. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, в Усть-Каменогорске предпринимательница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве с ущербом около 3 млн тенге.

А житель Туркестанской области не мог разобраться с телефоном, поэтому ему "помогла" незнакомая женщина. Однако после мужчина узнал, что на него оформлен кредит.

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