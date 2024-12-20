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19.12.2024, 19:12

Раскрыта схема активации SIM-карт для обмана казахстанцев

Новости Казахстана 0 699

Полиция области Жетысу и Астаны при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД пресекли схему массовой активации SIM-карт для интернет-мошенничества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Как говорится в информации, двое жителей региона 24 и 25 лет, один из которых жил в поселке Жамбыл, второй - в селе Достык Каратальского района, организовали активацию и продажу SIM-карт.

Используя приложение одного из сотовых операторов, они ежедневно активировали до 100 SIM-карт, которые продавались через Telegram-каналы по цене от 500 до 1500 тенге. Эти карты регистрировались в мессенджере WhatsApp и применялись для обмана казахстанцев.

"В ходе обыска у задержанных были изъяты 17 мобильных телефонов, два ноутбука, один модем и около 1000 SIM-карт", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, полиция продолжает расследование для установления всех деталей схемы и возможных связей задержанных с другими участниками преступных операций.

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