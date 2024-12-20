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19.12.2024, 20:02

Полиция будет обходить квартиры для проверки регистрации в Казахстане

Новости Казахстана 0 782

Полиция планирует проверки так называемых "резиновых квартир", чтобы привлечь к ответственности их владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Правоохранителям направили указание проверить адреса с признаками "резиновых квартир".

"Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья", - заявили в Министерстве.

Штрафы для жильцов и владельцев

Полиция напоминает, что за проживание без регистрации по месту жительства или временного пребывания предусмотрена административная ответственность.

Для повышения осведомленности граждан отправляются SMS-уведомления о необходимости своевременной регистрации и актуализации адресных данных. Если регистрация отсутствует менее месяца, нарушителю грозит предупреждение. Однако за превышение этого срока штраф составит 7 МРП (25 844 тенге в 2024 году), а за повторное нарушение в течение года - 13 МРП (47 996 тенге в 2024 году).

Владельцы жилья, допустившие проживание незарегистрированных лиц, также несут ответственность:

  • Штраф 10 МРП за первое нарушение (36 920 тенге в 2024 году).
  • До 20 МРП за повторное нарушение в течение года (73 840 тенге в 2024 году).

МВД объясняет: нужен порядок

Министерство внутренних дел подчеркивает, что регистрация по месту жительства - не просто формальность. Это важная мера, которая влияет на многие аспекты жизни граждан: получение документов, трудоустройство, зачисление ребенка в детский сад или школу, а также оформление пособий и льгот.

Кроме того, регистрация помогает государству планировать развитие социальной и транспортной инфраструктуры: создавать рабочие места, развивать условия для комфортного проживания и оптимально распределять ресурсы.

Правоохранители отмечают, что регистрация по месту жительства полностью автоматизирована, зарегистрироваться можно тремя способами:

  • первый способ - в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также необходимо присутствие собственника жилья;
  • второй - через интернет-портал "Электронного правительства", где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие;
  • третий способ прописки реализован МВД совместно с банками через мобильные приложения. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.
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