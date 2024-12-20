Отказали в меню на казахском языке: правила и законы

Казахстан – полиязычная страна, но государственным в нашей стране является казахский язык. Тем не менее в обществе возникает вопрос: прописана ли в нашем законодательстве обязанность для заведений общественного питания предоставлять услуги и информацию в первую очередь на двух языках – казахском и русском? Чтобы разобраться, мы обратились в Комитет по защите прав потребителей. Подробности - в материале Tengri Life .

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Недавний скандал вокруг столичной кофейни Qazaq Coffee вновь поднял важный вопрос о соблюдении языковых норм в заведениях общественного питания. Все началось с того, что один из посетителей пожаловался на отсутствие меню на казахском языке, оставив отзыв в популярном приложении. Ответ администрации заведения вызвал шквал негодования: вместо извинений представители кофейни заявили, что их персонал не обязан говорить и предоставлять меню на казахском языке.

Эта позиция спровоцировала бурную реакцию в социальных сетях. За считаные часы страница кофейни в Instagram была буквально атакована гневными комментариями, а рейтинг заведения упал до 1 звезды. Пользователи оставили более 18 тысяч негативных отзывов, что вынудило кофейню закрыться (не знаем, навсегда или временно), а ее аккаунт в Instagram стал недоступен.

В Комитете по защите прав потребителей нам сообщили, что в соответствии с казахстанским законодательством информация о товарах, услугах и их исполнителях должна предоставляться на двух языках — государственном и русском.

Насколько остро стоит в Казахстане языковой вопрос

Языковой вопрос и ситуацию с кофейней в Астане мы решили обсудить и с политологом Газизом Абишевым, который подчеркнул несколько ключевых аспектов. Эксперт отметил, что казахский язык активно развивается, и на сегодня нет причин для опасений за его положение в Казахстане.

"Я выступаю против политизации языкового вопроса, потому что это довольно-таки тонкая сфера, которая по всему миру, мы видим, временами искрит и может разгораться в нешуточные пожары. И я не думаю, что сейчас казахскому языку в Казахстане что-либо угрожает, потому что за 30-летие независимости число активных носителей казахского языка выросло в несколько раз. По некоторым оценкам, примерно в 5-6 раз или больше. И доля уверенно растет. В качестве сравнения можно сказать, что по переписи последних советских лет в Казахстане 2 миллиона 100 тысяч человек училась в школах на русском языке и миллион в школах на казахском языке, то есть почти 70 процентов училась на русском и 30 на казахском. При этом обучение в школах на казахском, понятно, было там с изрядной долей использования русского языка. Сейчас же, к примеру, вот уже несколько лет порядка 80 процентов выпускников школ в Казахстане сдают ЕНТ, главный экзамен своей жизни, на государственном языке. Это их осознанный выбор. Они могут сдавать и на русском, но они сдают на казахском, что означает, что они владеют им в необходимой степени. И это огромные поколения, свыше трехсот тысяч человек в каждом из них", - отметил политолог.

Он добавил, что язык развивается неостановимо, благодаря как притоку кандасов, так и государственной поддержке.

"Каток по развитию и укреплению государственного языка набрал такую силу, что его не остановить. Даже в международных классификациях казахский язык находится далеко от опасной зоны и причисляется к языкам, которые активно развиваются", – подчеркнул эксперт.

Комментируя ситуацию с кофейней, эксперт выразил мнение, что подобные случаи являются скорее исключением, чем системой.

"В нашей стране тысячи, а может быть, десятки тысяч заведений, кафе, в которых люди обслуживаются людьми. Я убежден, что в подавляющем большинстве подобных заведений, никаких языковых вопросов нет, потому что персонал во всех этих заведениях, как правило, двуязычный, ну или, по крайней мере, у них основным и свободным является казахский язык. Поэтому я думаю, что случай с этой кофейней является единичным, не отражает никакую тенденцию и не является системной проблемой. Вместе с тем, нужно понимать, что сказанное мною выше никоим образом не оправдывает менеджмент этого заведения", – обратил внимание Абишев.

Тем не менее он подчеркнул, что владельцы кафе не подготовились к подобным вызовам, что и привело к негативным последствиям.

"Согласно Конституции, согласно закону по правам потребителей, люди имеют полное право получить надлежащее обслуживание на государственном языке. Может быть и на других, и на русском, кто-то может на английском, но на государственном языке люди должны иметь возможность получать обслуживание тогда, когда они этого просят, если они в цивилизованной манере дали знать о том, что им удобнее получать сервис на казахском языке. Эта тема уже 4-5 лет постоянно пульсирует в публичном дискурсе. Люди, работающие в сфере услуг, должны были подготовиться к этому, быть во всеоружии. Никто от них не требует тонкого литературного знания государственного языка. Как правило, в этой сфере все слова довольно-таки доступны. И то же самое меню можно легко перевести с любого языка с помощью ИИ, например, довольно-таки точный перевод занимает несколько минут. Люди, для которых казахский не является первым основным или родным, без проблем могут выучить несколько слов, чтобы обеспечить какой-то необходимый минимум комфорта для посетителей. Это очень чувствительная сфера. И если уж произошло то, что произошло, то в данном случае им нужно обвинять только себя. И я надеюсь, что они исправят себя. Нужно вынести необходимые уроки. Это неизбежно", – прокомментировал политолог.

Нарушает ли отсутствие меню на казахском языке права потребителей

Согласно статье 10 закона "О защите прав потребителей", граждане имеют право на получение полной и достоверной информации о товарах, услугах и исполнителях. Важно, что пункт 3 статьи 25 этого закона четко определяет: информация должна предоставляться на казахском и русском языках, будь то документация, этикетки или иные способы донесения информации.

"Текст информации должен соответствовать требованиям закона "О языках в Республике Казахстан". Согласно пункту 7 статьи 25 закона, информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 закона продавец (изготовитель, исполнитель) обязан довести до сведения потребителя свое наименование, место нахождения и режим работы на казахском и русском языках, соответствующих требованиям закона "О языках в Республике Казахстан", в месте реализации товара (выполнения работы, оказания услуги)", – пояснили в комитете.

В ведомстве также обратили внимание, что закон обязывает заведения общественного питания предоставлять посетителям меню как минимум на казахском и русском языках.

"Согласно статье 13 закона "О регулировании торговой деятельности", объекты общественного питания предоставляют посетителям меню, что является предложением (публичной офертой) на заключение договора розничной купли-продажи товаров общественного питания. В соответствии со статьей 387 гражданского кодекса Казахстана публичный договор устанавливает обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг каждому, кто к нему обратится. Таким образом, меню в кафе или ресторане должно быть доступно на государственном и на русском языках", – подчеркнули в комитете.

Привлекут ли к ответственности администрацию кофейни

Мы также поинтересовались, будет ли привлечена администрация кофейни к ответственности за заявления, нарушающие права потребителей.

"Государственный контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей осуществляется уполномоченным органом или его территориальными подразделениями в форме внеплановой проверки в соответствии с предпринимательским кодексом и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с законом. Основанием для внеплановой проверки являются обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств. В соответствии со статьей 715-1 Кодекса об административных правонарушениях уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 190 (частями пятой и шестой) и 193 (частью первой) КоАП", – ответили нам на вопрос.

Нам также стало интересно, как много жалоб на нарушение языковых прав потребителей поступило в комитет за последние годы. В ответ в ведомстве рассказали, что статистика не ведется.

"Отдельная статистика по нарушениям языковых прав не ведется, однако по упомянутой кофейне Qazaq Coffee на сегодняшний день поступило 4 обращения, которые переданы в местные – исполнительный и правоохранительный – органы (то есть в акимат и департамент полиции - прим.), также в территориальный департамент по Астане", – заключили в комитете.

Мы обратились за комментарием в акимат Астаны, чтобы узнать, по какой причине заведение закрылось. В пресс-службе управления по инвестициям и развитию предпринимательства нам рассказали, что заведение действительно закрыто, однако, что послужило поводом, уточить не удалось. Вопрос, как объяснили в ведомстве, относится к управлению языками.

"Если бы вопрос касался цен, то были бы мы. Причем цены на социально значимые продовольственные товары", – отметили в управлении.

В управлении языками нам рассказали, что ситуацию прокомментирует департамент полиции столицы. После нескольких попыток получить информацию в пресс-службе ДП в ответе на устный запрос сообщили, что возбуждено дело по статье о разжигании розни, которую заметили в отзывах о заведении, однако получить детали не удалось. Представитель пресс-службы ДП также сообщила, что деятельность предпринимателя никто не ограничивал. О наказании предпринимателя, свершившемся или грядущем, также ничего неизвестно.

Мы также отправили официальный запрос в Министерство культуры и информации. Однако он был перенаправлен в управлении внутренней политики города Астаны, где прокомментировали ситуацию, отметив, что подобные вопросы регулирует законодательство Казахстана о языках и правах потребителей.

"В соответствии со статьей 21 закона "О языках в Республике Казахстан" объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация размещаются на государственном языке, при необходимости также на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами. Кроме того, в отношении предоставления информации и обслуживания на казахском языке на основании пункта 1) статьи 24 закона "О защите прав потребителей" продавец (изготовитель, исполнитель) обязан предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках, соответствующую требованиям закона "О языках в Республике Казахстан", – ответили в ведомстве.

В управлении также рассказали, куда необходимо обратиться казахстанцам с жалобами на подобные инциденты.

"В случае выявления нарушения законодательства о языках каждый гражданин может обратиться с обращением в государственные органы (местный исполнительный орган, Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК). На основании обращений от физических и юридических лиц, государственные органы направляют рекомендации об устранении нарушений законодательства о языках, оказывают методическую помощь в переводе текстов, проводит разъяснительную работу среди субъектов предпринимательства и так далее", – поделились в управлении.

В ведомстве отметили, что 9 декабря арендатора кофейни Qazaq Coffee приглашали в акимат для разъяснительной беседы.

"В ходе встречи предпринимателю Н. разъяснены требования законов "О защите прав потребителей" и "О языках в Республике Казахстан", – объяснили в управлении.

Насколько эффективна "культура отмены"

Газиз Абишев также высказал свою позицию относительно "культуры отмены", пояснив, что этот феномен вреден для демократического общества, но подчеркнул, что в данном случае владельцы кофейни виноваты сами.

"Я выступаю против "культуры отмены". Я считаю, что массовый безумный буллинг – это плохо. У нас есть стремление закрыть рот этому, сразу забить, уничтожить, забуллить. Слив личных данных, какой-то разбор, какое-то преследование, телефонные звонки, куча сообщений. Это другая сторона маятника, амплитуда движения маятника, когда не государственная или политическая группа, а активисты закрывают рот. Это очень плохая культура. Когда какое-то меньшинство берет на себя право забуллить человека и отменить его, то это не демократичный метод. Это просто ор и вой. Они ущемляют права других групп. Против такой культуры я выступаю. Это вредно свободе слова, это вредно демократической культуре. Это слепая вера в то, что предположительно многочисленная толпа горлопанов имеет право делать все что угодно, она, двигаясь к пределу, рано или поздно обращается во власть идеологии экстремизма и экстремистских группировок", – объяснил эксперт.

Рассуждая о "культуре отмены" в Казахстане, политолог указал, что она способствует укреплению практики, при которой активное большинство навязывает свои взгляды остальным, что противоречит идеям либерализма и индивидуальных свобод. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к ослаблению либеральных ценностей и увлечению общества в "ловушку ультраконсерватизма".

Несмотря на то, что культура отмены привлекает молодых активистов своей идеей борьбы с несправедливостью, она нередко становится инструментом произвольного наказания и несправедливых действий, что вредит обществу и его развитию. Однако эксперт также подчеркнул, что существуют исключения.

"В умеренных масштабах "культура отмены" может быть. Допустим, когда нерукопожатым становится человек, совершающий какие-то некрасивые поступки. Например, если мы знаем, что какой-то мужчина занимается рукоприкладством в семье, и его жена ходит с синяками, то этот человек должен стать нерукопожатным. Его нужно отменять, если не действуют законы против семейно-бытового насилия, если уж никто из мужчин не возьмет на себя, роль как бы защитника чужой жены и не поговорит "по-мужски" с домашним тираном. Люди, которые нарушают базовые нормы этики должны подвергаться отбитию. Это не избежать,

это обычный бойкот по отношению к предателю. Но это не должно становиться таким диким феноменом, потому что зачастую оружие отмены попадает в руки, как граната попадает в лапы обезьяне. Оно попадает в руки к дикой необразованной толпе молодых максималистов, которым просто некуда девать свою энергию тестостерона, и поэтому они начинают пить кровь всем окружающим, отравляя общественную атмосферу. И вот это уже плохо", – подчеркнул Абишев.

В завершение эксперт подчеркнул важность уроков, которые предприниматели могут извлечь из этой ситуации.