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20.12.2024, 08:09

Казахстанец расплатился на рынке сувенирной купюрой в 20 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 2 766

Полицейские Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину, который на одном из рынков города расплатился за товар сувенирной купюрой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Иллюстративное фото: Erlon Silva - TRI Digital/Getty Images
Иллюстративное фото: Erlon Silva - TRI Digital/Getty Images
Как сообщается на официальном сайте Департамента полиции Карагандинской области, полицейские Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину.

Мужчина на одном из рынков под предлогом покупки сливочного масла расплатился сувенирной купюрой номиналом 20 тысяч тенге.

Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее в конце ноября в Нацбанке обратились к казахстанцам с предупреждением о распространении банкнот, имитирующих настоящие, и соответствующем по закону наказании. В Сети были выявлены объявления о продаже продукции, имитирующей внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты и имеющие посторонние надписи: "Празднуем вместе!", "Не является платежным средством", что, соответственно, считается подделкой.

Незадолго до этого сообщение о фальшивых деньгах распространилось через WhatsApp в Павлодаре. Его автор указывает, что на поддельные тенге уже попались несколько человек. В Департаменте экономических расследований по Павлодарской области отметили, что к ним с заявлениями потерпевшие не обращались.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. Так, в Алматы установили группу лиц, подозреваемых в сбыте поддельных 100-долларовых купюр. Также фальшивые доллары и евро нашли в Уральске.

Также в сентябре Нацбанк предупреждал, что в Казахстане начали распространять поддельные деньги, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. По информации Нацбанка, объявления о продаже таких банкнот появились в соцсетях и мессенджерах.

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