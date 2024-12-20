Бешбармак, куырдак, кумыс: ученый оценил, полезна ли казахская национальная кухня

Врач и ученый Алмаз Шарман рассказал корреспонденту NUR.KZ , какие блюда традиционной казахской кухни полезны для здоровья, а какие следует употреблять с осторожностью.

Иллюстративное фото: gov.kz

Алмаз Шарман занимается темами профилактической медицины, активно продвигает идеи здорового образа жизни и укрепления общественного здоровья. Он поделился особенностями национальной кухни и ее влиянии на здоровье казахстанцев.

Если говорить о традиционном казахском рационе в целом, то в нем не хватает овощей и фруктов, считает спикер. Однако заменять их БАДами, по мнению нашего собеседника, не стоит.

"Должно быть сбалансированное питание, которое содержит белки, фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты. Это идеальное сочетание, которое обеспечивает практически полный состав витаминов и микроэлементов.

Я бы не рекомендовал заменять это какими-то БАДами. Лучше стараться принимать пищу, которая содержит все эти компоненты", - подчеркнул президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман.

Алмаз Шарман. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Однако в целом ученый называет казахскую кухню благоприятной. В мясе содержатся белки, а если животное было на луговом выпасе, то и омега-3 жирные кислоты. То, чего в нем нет, компенсируют кисломолочные продукты.

В кумысе, например, имеется достаточное количество витаминов, особенно, витамина С. Если достаточно кисломолочного в рационе нет, желательно добавлять овощи и фрукты, где есть клетчатка и хороший витаминный состав.

Также наш собеседник рассказал, чем полезны или вредны конкретные блюда казахской кухни.

Бешбармак

Бешбармак. Фото: NUR.KZ

Если блюдо приготовлено из качественного мяса, то там содержится высококачественный белок животного происхождения, что очень важно для развития мышечной массы, для многих обменных процессов, отмечает ученый. Если бешбармак содержит качественное конское мясо, то там еще есть полезные жирные кислоты, которые хорошо усваиваются.

"В последнее время принято добавлять также морковь, некоторые вареные овощи – они уже содержат клетчатку. Сейчас имеется тенденция именно для того, чтобы улучшать качественные свойства казахской кухни, и это нормально. И китайская, и корейская кухня тоже отходят от исторических рецептов", – уверяет он.

Куырдак

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Его полезность, по мнению спикера, зависит от того, из какого мяса он приготовлен. Конина или говядина лугового выпаса содержат полиненасыщенные жирные кислоты.

"В баранине тоже есть белок, но ее в списке полезности мяса животных и рыбы я бы поставил на одно из последних мест", – говорит Шарман.

Коже и кумыс

Кумыс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кисломолочные продукты хороши сами по себе, поскольку там содержится очень много полезных лактобактерий, которые населяют микробиом.

"У детей значительно улучшается развитие и предупреждает болезни, если они употребляют пробиотики, включая йогурты, айран, кумыс. Если к ним добавить цельнозерновые компоненты, такое сейчас называются гранолой, то это еще более полезно, поскольку они способствуют пищеварению, всасыванию, в них содержатся витамины группы В", – добавляет Алмаз Шарман.

Чай

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А вот чай ученый не рекомендовал бы пить молодым женщинам детородного возраста и детям.

"Дело в том, что в чае содержится танин, который способствует плохому усвоению железа, из-за чего возникает анемия. А это опасно для женщин детородного возраста. Еще в чае содержится кофеин, что нежелательно для детей, это лишнее возбуждение нервной системы. По этой же причине им лучше не употреблять и кофе, и энергетики", – делится спикер.

Он отметил, что и сам любит и чай, и кофе.

"Я достаточно взрослый человек и могу себя контролировать. Увлекаться чаем не очень хорошо. Нет особой разницы, с молоком или без него. Но если уж пить чай, то лучше выбирать листовой, а не порошковый, с химикатами", – добавил Алмаз Шарман.

Курт

Курт. Фото: freepik.com/azerbaijan-stockers

Курт полезен, особенно из кисломолочных продуктов. Но желательно не есть слишком часто соленый.

"Вот детям мы рекомендуем: соль не должна составлять 0,3% от порции чего бы то ни было", – заключил Шарман.