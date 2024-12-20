Россия выдала Казахстану подозреваемого, ему грозит до 10 лет

Подозреваемый в особо крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован из России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

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По данным Генпрокуратуры, подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Кореи автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами шести потерпевших - жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 миллионов тенге.

"После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.