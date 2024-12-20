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20.12.2024, 11:30

Всеобщее декларирование-2025: кому и как сдавать форму 250

Новости Казахстана 0 378

В департаменте госдоходов Алматы объявили, кто должен будет сдавать входящую декларацию (по форме 250) в 2025 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кто должен подать декларацию в 2025 году

По данным ДГД Алматы, в соответствии с вносимыми законодательными поправками обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах физического лица (ФНО 250.00) распространяется на следующие категории:

  • ⁠граждан и резидентов Республики Казахстан, владеющих имуществом за рубежом;
  • ⁠кандидатов на выборные и государственные должности;
  • ⁠лиц, претендующих на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций;
  • ⁠лиц, занимающихся частной практикой;
  • ⁠граждан, желающих добровольно подать декларацию.

Какие активы подлежат декларированию

При этом подлежащие декларированию активы за рубежом:

  • ⁠недвижимость, транспортные средства;
  • ⁠доли участия в иностранных компаниях или жилищном строительстве;
  • ⁠денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма превышает 1000 МРП;
  • ⁠ценные бумаги, производные финансовые инструменты;
  • ⁠средства на брокерских счетах;
  • ⁠объекты интеллектуальной собственности, авторского права;
  • ⁠цифровые активы;
  • ⁠дебиторскую/кредиторскую задолженность;
  • ⁠инвестиционные и драгоценные металлы;
  • ⁠имущество стоимостью свыше 1000 МРП (например, антиквариат, предметы роскоши).

Декларирование крупных покупок и активов

Также предлагается установить обязанность по декларированию для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году) в Республике Казахстан и за рубежом.

"Важно отметить, что при добровольном представлении декларации декларанты могут задекларировать наличные деньги в сумме, не превышающий 10 000 МРП, и другие свои активы и обязательства, которые в последующем могут послужить подтверждением расходов физического лица. Гражданам, имеющим сумму наличных денег более 10 000 МРП (в 2024 году это 36 920 000 тенге), необходимо разместить эти средства на банковские счета до 31 декабря 2024 года", - разъяснили в департаменте госдоходов Алматы.

Как подать декларацию по форме 250

Декларацию можно подать через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал "Электронного правительства" (egov.kz), кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).

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