Всеобщее декларирование-2025: кому и как сдавать форму 250

В департаменте госдоходов Алматы объявили, кто должен будет сдавать входящую декларацию (по форме 250) в 2025 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным ДГД Алматы, в соответствии с вносимыми законодательными поправками обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах физического лица (ФНО 250.00) распространяется на следующие категории:
При этом подлежащие декларированию активы за рубежом:
Также предлагается установить обязанность по декларированию для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году) в Республике Казахстан и за рубежом.
"Важно отметить, что при добровольном представлении декларации декларанты могут задекларировать наличные деньги в сумме, не превышающий 10 000 МРП, и другие свои активы и обязательства, которые в последующем могут послужить подтверждением расходов физического лица. Гражданам, имеющим сумму наличных денег более 10 000 МРП (в 2024 году это 36 920 000 тенге), необходимо разместить эти средства на банковские счета до 31 декабря 2024 года", - разъяснили в департаменте госдоходов Алматы.
Декларацию можно подать через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал "Электронного правительства" (egov.kz), кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).
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