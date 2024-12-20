Штрафы за салюты: запрещено ли их запускать в Казахстане

За запуск фейерверков в Казахстане действительно наказывают, но только если были нарушения. Какие правила следует соблюдать, чтобы не получить штраф, узнали журналисты NUR.KZ.
В связи с этим сотрудники полиции и Департамента чрезвычайных ситуаций на брифинге Алматинской службы коммуникаций напомнили о правилах использования фейерверков, а также о наказании за их нарушение.
Первое условие, которое казахстанцам следует соблюдать при запуске салютов – делать это нужно в отведенных для этого местах.
Под таковыми понимаются свободные участки, которые находятся минимум в пятидесяти метрах от жилых домов. Также на участке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, в которые может попасть фейерверк.
Отметим, что согласно статье 436 Административного кодекса, применение пиротехники в неположенном месте, нарушающее покой физических лиц, но не повлекшее за собой причинение крупного материального ущерба, влечет за собой штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 73 840 тенге в текущем или 78 640 тенге в 2025 году. Все фейерверки при этом будут конфискованы.
Примечательно, что если за запуском салютов будут пойманы дети в возрасте до 16 лет, то им сделают предупреждение, но могут оштрафовать и родителей.
Участники брифинга также призвали соблюдать технику безопасности при запуске петард:
При этом казахстанцам напомнили, что к выбору пиротехники нужно подходить ответственно:
Соблюдая все правила и меры предосторожности, казахстанцы свободно могут пускать салюты в новогоднюю ночь и не бояться, что их оштрафуют.
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