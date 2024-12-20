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20.12.2024, 12:45

Штрафы за салюты: запрещено ли их запускать в Казахстане

Новости Казахстана 0 403

За запуск фейерверков в Казахстане действительно наказывают, но только если были нарушения. Какие правила следует соблюдать, чтобы не получить штраф, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com
Фейерверки являются одним из главных символов Нового года – многие казахстанцы заранее закупаются пиротехникой, чтобы "отстрелять" ее в новогоднюю ночь.

В связи с этим сотрудники полиции и Департамента чрезвычайных ситуаций на брифинге Алматинской службы коммуникаций напомнили о правилах использования фейерверков, а также о наказании за их нарушение.

Первое условие, которое казахстанцам следует соблюдать при запуске салютов – делать это нужно в отведенных для этого местах.

Под таковыми понимаются свободные участки, которые находятся минимум в пятидесяти метрах от жилых домов. Также на участке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, в которые может попасть фейерверк.

Отметим, что согласно статье 436 Административного кодекса, применение пиротехники в неположенном месте, нарушающее покой физических лиц, но не повлекшее за собой причинение крупного материального ущерба, влечет за собой штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 73 840 тенге в текущем или 78 640 тенге в 2025 году. Все фейерверки при этом будут конфискованы.

Примечательно, что если за запуском салютов будут пойманы дети в возрасте до 16 лет, то им сделают предупреждение, но могут оштрафовать и родителей.

Участники брифинга также призвали соблюдать технику безопасности при запуске петард:

  • нельзя запускать салюты из окон;
  • не давать детям поджигать петарды;
  • нельзя запускать фейерверки в ветренную погоду;
  • не пытаться повторно поджечь салют, который не выстрелил;
  • не направлять пиротехнику на здания.

При этом казахстанцам напомнили, что к выбору пиротехники нужно подходить ответственно:

  • во-первых, требовать у продавцов сертификаты и лицензию на продажу. За реализацию пиротехники без документов предусмотрен штраф в размере 25 МРП, то есть 92 300 тенге в текущем или 98 300 тенге в 2025 году;
  • во-вторых, проверять срок годности изделий и целостность упаковки;
  • в-третьих, следует совершать покупки в специализированных магазинах.

Соблюдая все правила и меры предосторожности, казахстанцы свободно могут пускать салюты в новогоднюю ночь и не бояться, что их оштрафуют.

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