Снег и метель накроют Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 декабря, передает Tengrinews.kz .

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Согласно прогнозу погоды, начиная с 21 декабря на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон - ожидается снег, метель и порывистый ветер. Лишь на западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололед.

21 декабря днем в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"В температурном фоне резких изменений не ожидается", - добавили синоптики.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на зиму-2024/2025 в Казахстане. Отмечается, что в целом зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.