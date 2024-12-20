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20.12.2024, 13:15

Снег и метель накроют Казахстан

Новости Казахстана 0 366

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 декабря, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно прогнозу погоды, начиная с 21 декабря на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон - ожидается снег, метель и порывистый ветер. Лишь на западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололед.

21 декабря днем в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"В температурном фоне резких изменений не ожидается", - добавили синоптики.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на зиму-2024/2025 в Казахстане. Отмечается, что в целом зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.

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