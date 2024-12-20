Объявлен новый президент Казахстанской федерации футбола

Новым главой Казахстанской федерации футбола (КФФ) стал Марат Омаров, передает Tengri Sport.
Сегодня, 20 декабря, прошла внеочередная XXVII выборная конференция КФФ, на которой определялся новый глава казахстанского футбола. Большинством голосом президентом КФФ был избран Марат Омаров - 34 голоса из 36-ти.
Отметим, что за три дня до выборов президента КФФ началась череда снятий кандидатов. 17 декабря о выходе из борьбы сообщила 34-летний арбитр Наргис Магау, а 18 декабря от участия в выборах отказался экс-президент "Актобе" Ерлан Джамантаев. Последним кандидатом, который отказался от продолжения предвыборной гонки, стал экс-голкипер сборной Казахстана Давид Лория. В результате, за пост главы КФФ боролись три кандидата: менеджер Алтай Даумов, журналист Ербол Каиров и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.
Фото: TengriNews/Турар Казангапов
Напомним, что 19 ноября Казахстанская федерация футбола официально приняла отставку экс-президента Адлета Барменкулова. В начале ноября 2024 года депутат Сената Дархан Кыдырали выступил с критикой в адрес Казахстанской федерации футбола (КФФ) за неудачи национальной команды и отмену лимита на легионеров, а также заявил, что в бюджет КФФ ежегодно вливается 10 миллиардов тенге из бюджета страны.
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