Объявлен новый президент Казахстанской федерации футбола

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сегодня, 20 декабря, прошла внеочередная XXVII выборная конференция КФФ, на которой определялся новый глава казахстанского футбола. Большинством голосом президентом КФФ был избран Марат Омаров - 34 голоса из 36-ти.

Отметим, что за три дня до выборов президента КФФ началась череда снятий кандидатов. 17 декабря о выходе из борьбы сообщила 34-летний арбитр Наргис Магау, а 18 декабря от участия в выборах отказался экс-президент "Актобе" Ерлан Джамантаев. Последним кандидатом, который отказался от продолжения предвыборной гонки, стал экс-голкипер сборной Казахстана Давид Лория. В результате, за пост главы КФФ боролись три кандидата: менеджер Алтай Даумов, журналист Ербол Каиров и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.

Фото: TengriNews/Турар Казангапов

Напомним, что 19 ноября Казахстанская федерация футбола официально приняла отставку экс-президента Адлета Барменкулова. В начале ноября 2024 года депутат Сената Дархан Кыдырали выступил с критикой в адрес Казахстанской федерации футбола (КФФ) за неудачи национальной команды и отмену лимита на легионеров, а также заявил, что в бюджет КФФ ежегодно вливается 10 миллиардов тенге из бюджета страны.