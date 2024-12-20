“Вы можете лишиться накоплений“. Пенсионный фонд предупредил казахстанцев

В последнее время в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан под низкий процент, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В связи с этим Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждает своих вкладчиков: получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным кодексом Казахстана случаях. Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность 1-й или 2-й группы, выезд на ПМЖ, наследование. Использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно установленных условий могут:

вкладчики, имеющие накопления, превышающие порог минимальной достаточности (в пределах суммы свыше ПМД);

пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40 процентов от утраченного дохода (ранее

получаемой заработной платы) – они могут использовать до 50 процентов накоплений, оставшихся на счете;

получаемой заработной платы) – они могут использовать до 50 процентов накоплений, оставшихся на счете; пенсионеры по выслуге лет (до 100 процентов накоплений);

вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100 процентов накоплений).

В фонде напомнили, что целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов – банки второго уровня. Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет.