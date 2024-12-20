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20.12.2024, 14:18

“Вы можете лишиться накоплений“. Пенсионный фонд предупредил казахстанцев

Новости Казахстана 0 2 765

В последнее время в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан под низкий процент, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В связи с этим Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждает своих вкладчиков: получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным кодексом Казахстана случаях. Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность 1-й или 2-й группы, выезд на ПМЖ, наследование. Использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно установленных условий могут:

  • вкладчики, имеющие накопления, превышающие порог минимальной достаточности (в пределах суммы свыше ПМД);
  • пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40 процентов от утраченного дохода (ранее
    получаемой заработной платы) – они могут использовать до 50 процентов накоплений, оставшихся на счете;
  • пенсионеры по выслуге лет (до 100 процентов накоплений);
  • вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100 процентов накоплений).

В фонде напомнили, что целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов – банки второго уровня. Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет.

"Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий. ЕНПФ настоятельно рекомендует своим вкладчикам и получателям игнорировать подобные предложения, получать информацию из официальных источников и действовать исключительно в правовом поле", - говорится в распространенном сообщении.

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