“Вы можете лишиться накоплений“. Пенсионный фонд предупредил казахстанцев

В последнее время в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан под низкий процент, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.
В связи с этим Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждает своих вкладчиков: получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным кодексом Казахстана случаях. Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность 1-й или 2-й группы, выезд на ПМЖ, наследование. Использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно установленных условий могут:
В фонде напомнили, что целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов – банки второго уровня. Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет.
"Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий. ЕНПФ настоятельно рекомендует своим вкладчикам и получателям игнорировать подобные предложения, получать информацию из официальных источников и действовать исключительно в правовом поле", - говорится в распространенном сообщении.
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