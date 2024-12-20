Где живут самые богатые и бедные пенсионеры Казахстана и как обеспечить себе достойную старость

Проблема уровня жизни пенсионеров остается одной из ключевых социальных тем в Казахстане. По данным ЕНПФ, на сегодня более 340 тысяч пенсионеров получают минимальные пенсионные выплаты, которые не покрывают даже прожиточного минимума. Подробнее о том, как заработать на достойную старость и в каком регионе живут самые зажиточные пенсионеры, читайте в материале inbusiness.kz .

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Несмотря на модернизацию пенсионной системы, значительная часть казахстанцев, особенно те, кто вышел на пенсию в последние десятилетия, не смогли накопить достаточные средства для комфортной жизни. До 1998 года система основывалась исключительно на солидарной модели: пенсии выплачивались за счет отчислений работающего населения. Однако с переходом на накопительную систему многие граждане, не успевшие сформировать значительные пенсионные накопления, оказались в сложном положении.

Сегодня численность пенсионеров в Казахстане составляет 2,4 млн человек. Из них 14%, или 341 тыс. пожилых людей, получают ежемесячную пенсионную выплату из ЕНПФ в размере 30 384 тенге.

На этом фоне выделяется статистика одного получателя максимальной пенсии в стране — его ежемесячная выплата составляет порядка 945 тысяч тенге. Если судить по региональному разрезу, можно предположить, что этот человек работал нефтяником или шахтером.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, самые высокие пенсионные выплаты (свыше 400 тыс. тенге) фиксируются в области Улытау, а также в городах Астане и Алматы. В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях максимальные пенсионные выплаты из ЕНПФ составляют порядка 400 тыс. тенге. Самые низкие показатели максимального размера выплат из ЕНПФ зафиксированы в Алматинской области — 166 тыс. тенге.

Как формируется пенсия в Казахстане?

Напомним, что в Казахстане пенсия состоит из трех компонентов:

Базовая пенсия — ее размер зависит от стажа участия в пенсионной системе и величины прожиточного минимума. Солидарная пенсия — предназначена для граждан, которые имели трудовой стаж до 1998 года. Накопительная пенсия — формируется за счет индивидуальных отчислений в ЕНПФ.

С 2025 года пенсия в Казахстане будет проиндексирована. Например, максимальный размер базовой пенсии составит 50 851 тенге, минимальный размер базовой пенсионной выплаты — 32 360 тенге, минимальная пенсия — 62 771 тенге.

Достойная старость: миф или реальность

Для получения "достойной" пенсии, по словам специалистов ЕНПФ, необходимо регулярно делать пенсионные отчисления в течение всей трудовой жизни. Например, чтобы накопить 40 млн тенге к пенсионному возрасту и получать в старости примерно 280 тыс. тенге, нужно отчислять 10% от заработной платы, которая должна составлять около 360 тысяч тенге ежемесячно.

"Чтобы получать адекватную пенсию, необходимо регулярно и в полном объеме делать взносы в ЕНПФ. Не менее важно обеспечить осуществление взносов с самого начала трудовой деятельности, поскольку инвестиционный доход является существенным фактором в формировании пенсионных накоплений, но для получения от него эффекта необходимо время. Кроме того, в Казахстане на основе истории уплаты взносов формируется официальный трудовой стаж, необходимый для определения размера государственной базовой пенсионной выплаты. Чем выше регулярность уплаты таких взносов, тем больше трудовой стаж, что ведет к увеличению размера базовой пенсии", – пояснили в ЕНПФ.

Для помощи в подготовке к пенсии ЕНПФ предлагает воспользоваться специальными пенсионными калькуляторами, которые позволяют вкладчикам правильно планировать свой будущий пенсионный доход и принимать необходимые меры.

Самые богатые пенсионеры в мире

По данным исследования компании Money Mail и пенсионного фонда Aon, наибольшие пенсионные выплаты получают жители Испании, США и Германии.

Так, в Испании пенсионеры могут рассчитывать на выплаты, достигающие до 1,7 млн тенге в месяц. Пенсионная система здесь базируется на солидарной модели, где размер пенсии зависит от стажа и уровня заработной платы. Выход на пенсию возможен с 65 лет.

В США, где пенсионеры имеют возможность получать ежемесячно до 1,6 млн тенге, система сочетает государственные выплаты (Social Security) и частные пенсионные накопления. Чтобы претендовать на такую сумму, необходимо на протяжении 35 лет делать регулярные взносы в размере 12,5% от заработка, которые делятся между работодателем и сотрудником.

В Германии максимальный размер пенсии составляет 1,2 млн тенге в месяц. Выплаты определяются в зависимости от общего дохода за трудовую жизнь, и ежегодно они индексируются в соответствии со средним уровнем заработка в стране.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты сообщили, что с 1 января 2025 года выплаты для пожилых казахстанцев увеличатся на 8,5%, с опережением уровня инфляции на 2%. На выплату пенсий в 2025 году из республиканского бюджета выделено 4231,3 млрд тенге.