В Казахстан вернули активы Нацфонда из Швеции

Национальный банк Казахстана сообщил о возврате активов Нацфонда после окончательного урегулирования многолетнего спора со Стати, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового института.

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Напомним, что правительство, Нацбанк Казахстана и стороны Стати при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil ранее успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане.

"В результате урегулирования Нацбанку Казахстана удалось достичь отказа сторон Стати от притязаний на активы Нацфонда и возвращения в свое распоряжение активов Нацфонда, находившихся под обеспечительными мерами в Швеции", - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, достигнутая договоренность дает возможности для повышения операционной гибкости и привлечения более широкого круга потенциальных инвесторов, что поспособствует созданию условий для улучшения долгосрочной доходности Нацфонда.

"Конкретные условия соглашения об окончательном урегулировании являются конфиденциальными", - добавили в Нацбанке.

Ранее мы сообщали, что подписанное соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем.

Летом этого года сообщалось о том, что Казахстан урегулировал длившийся много лет спор с бизнесменами из Молдовы Анатолом и Габриэлем Стати. Правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати подписали рамочное соглашение.

Судебная тяжба длилась с 2010 года. Иски рассматривались в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швеции, Великобритании, США. В какой-то момент даже были арестованы активы Национального фонда Казахстана. В 2021 году арест удалось снять.

Пока длились суды, казахстанские чиновники неоднократно подчеркивали, что с Казахстана в пользу Стати ни один доллар взыскан не был.

Изначально поводом для иска послужило досрочное прекращение контрактов на недропользование компаний ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай" 21 июля 2010 года в связи с неисполнением лицензионно-контрактных условий.

Подавая иск, Стати ссылались на договор к Энергетической хартии. Это международное соглашение, призванное защитить инвестиции, вложенные инвесторами в энергетическую сферу стран-участниц договора. Подписав данное международное соглашение в декабре 1994 года, государства-участники приняли на себя обязательство поддерживать и защищать инвесторов и инвестиции. При этом инвесторы должны быть добросовестными, а инвестиции - законными.

Однако эксперты считают, что Стати не были добросовестными инвесторами.