Волк напал на человека в Атырауской области

В Атырауской области на зимовке в 15 километрах от поселка Елтай волк напал на человека. От гибели сельчанина спасли прибежавшие на помощь коллеги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на " Мой город ".

Кадр из видео "Мой город"

По информации акима Елтайского сельского округа Дулатбая Сариева, нападение хищника на мужчину произошло рано утром 19 декабря. Благо, он был не один, на помощь подбежали товарищи.

"Они связали волка, загрузили в машину и привезли в поселок. Мужчину в больнице осмотрели, он получил всю необходимую медицинскую помощь. Мы со своей стороны отработали с ветеринарной службой. Специалисты продезинфицировали машину, в которой привезли волка. Труп животного вывезли в специальное место и сожгли. Образцы направили на экспертизу на бешенство. Будем ждать результатов", - рассказал Дулатбай Сариев.

Кадр из видео "Мой город"

Аким села отметил, что волки редко подходят близко к населенным пунктам. Их вынуждают приближаться к людям либо голод, либо болезнь.