19 разыскиваемых в России преступников задержали на севере Казахстана

Казахстанские полицейские на постоянной основе взаимодействуют с коллегами из стран ближнего зарубежья. Особенно актуальна эта линия работы в Северо-Казахстанской области, которая граничит сразу с тремя регионами РФ, передает « Голос народа » со ссылкой на Polisia.kz .

фото: Голос народа

За 11 месяцев оперативники Северного Казахстана для стран СНГ установили и задержали 38 уголовных преступников, из них 10 — для полицейских Омской, 6 — Курганской и 3 — Тюменской области.

В частности, в Мамлютском районе был задержан 26-летний россиянин, который находился в межгосударственном розыске за вымогательство. Он подозревается в том, что, угрожая расправой, требовал у жителя города Тюмени передать ему денежные средства и автомобиль Toyota. В настоящее время он содержится под стражей, в дальнейшем будет передан российским коллегам.

Обмен оперативно-справочной, розыскной и иной информацией, представляющей взаимный интерес, осуществляется между сотрудниками криминальной полиции СКО и органов внутренних дел регионов Российской Федерации на постоянной основе.

Работа в рамках приграничного сотрудничества строится в соответствии с Минской Конвенцией о правовой помощи от 1993-го года и соглашением о сотрудничестве между МВД РФ и МВД РК от 2008-го года.