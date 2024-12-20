Эти две страны готовы заплатить за переезд до 40 миллионов тенге

Если вы мечтаете о жизни за границей, то сейчас самое время начать упаковывать чемоданы. Многие страны готовы предложить финансовую помощь тем, кто решит переехать в их живописные, но малолюдные уголки. Подробнее рассказывает Tengri Travel .

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Чили

Чили приглашает любителей природы и предпринимателей принять участие в программе Start-Up Chile. Это акселератор для стартапов, который предоставляет гранты в размере от 15 миллионов чилийских песо до 75 миллионов чилийских песо (от около 8 до 40 миллионов тенге). Участники должны представить свой бизнес-проект, который они хотят развивать в этой южноамериканской стране. Ставка сделана на инновации и экономическое развитие, а потрясающие виды Анд и уникальные экосистемы станут дополнительным бонусом для новых жителей.

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Тоскана

Италия тоже привлекает новых жителей – на этот раз в горные деревни Тосканы. Региональная программа под названием Residenzialità in Montagna 2024 предлагает от 10 000 евро до 30 000 евро (от около 5,5 до 16,5 миллиона тенге) тем, кто готов приобрести жилье в деревнях с населением менее 5000 человек.

Эти деньги можно использовать для покупки дома и его ремонта, но субсидия не может превышать половину стоимости жилья. Основное условие – дом должен стать постоянным местом жительства, а не дачей.

Среди 76 деревень, участвующих в программе, – настоящие жемчужины истории и культуры. Например, деревня Careggine, основанная в 720 году, с населением всего 510 человек, расположена на восточных склонах Альп. Для любителей искусства открыта возможность жить на родине Микеланджело – в деревне Caprese Michelangelo. А те, кто ищет расслабляющую атмосферу, могут выбрать San Casciano dei Bagni, известный своими термальными источниками.

По словам властей Тосканы, инициатива направлена на оживление социально-экономической ситуации и предотвращение депопуляции горных районов. Всего на программу выделено 2,8 миллиона евро.

Ранее мы публиковали список стран, готовых заплатить до 90 000 долларов (около 45 миллионов тенге) желающим переехать в них прямо сейчас. Подробнее – в материале.

Также мы рассказывали, что итальянская деревня распродает дома по 500 тенге. Оллолаи – сельская местность в Италии, власти которой пытаются привлечь иностранцев для переезда туда, чтобы восстановить регион после десятилетий оттока населения. Детальнее – по ссылке.