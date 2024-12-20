У казахстанцев возникли проблемы с долларами в обменниках. Заявление Нацбанка

В Национальном банке сообщили об участившихся жалобах от казахстанцев по фактам отказа со стороны обменных пунктов в обмене так называемых "белых" долларов, выпущенных в период c 1996-го по 2013 год, передает Tengrinews.kz .

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В Нацбанке напомнили, что данные банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений.

Как происходит обмен иностранной валюты в Казахстане?

Законодательство не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении. Между тем банки второго уровня вправе устанавливать комиссии за осуществление кассовых операций в соответствии с их внутренними тарифными политиками.

Комиссии за обмен валюты

"Отметим, что комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения", - рассказали в Нацбанке.

В банках второго уровня размеры комиссий и тарифов регулируются законами Казахстана.

Куда жаловаться при нарушениях?

Вместе с тем, если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих законом мер. Информацию по контактным данным территориальных филиалов Нацбанка можно найти на официальном интернет-ресурсе НБК.

Напомним, ранее казахстанцы пожаловались на неликвидность американской валюты старого образца, особенно при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и в Египте. В Ассоциации обменных пунктов Казахстана также рассказали, почему в этом году внезапно возникли проблемы с долларами старого образца.