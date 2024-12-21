Троих россиян выдворили из Казахстана за двойное гражданство

По информации полиции, задержанными оказались граждане Российской Федерации в возрасте 23, 40 и 48 лет. Как уточняется, они не сообщили в установленный срок о получении иностранного гражданства.

В отношении нарушителей транспортные полицейские составили административные протоколы, материалы направлены в специализированный межрайонный суд Караганды. По итогам судебного разбирательства им назначены административные наказания в виде штрафов в размере 200 МРП (738 400 тенге) и выдворения за пределы Казахстана. Въезд в страну для них запрещен на пять лет.

С начала года транспортная полиция привлекла к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства 3629 иностранных граждан. Из них 1077 человек выдворены за пределы страны по решению суда. Также выявлено 412 случаев двойного гражданства, по каждому из которых приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Граждане Бангладеш использовали туристические визы для незаконной работы в Казахстане.