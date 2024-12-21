Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области

Сотрудник патрульной полиции скончался под колесами автомобиля в Алматинской области. Видео с места трагедии появилось в социальных сетях, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 20 декабря водитель Toyota Camry на 42-м километре автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, наехал на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной автомашиной Hyundai Elantra. В результате аварии полицейский скончался на месте.

"Областной департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего при исполнении полицейского",- добавили в ведомстве.

Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор в отношении майора полиции за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.