Разыскиваемого Интерполом казахстанца экстрадировали из ОАЭ

20 декабря из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан депортирован 37-летний мужчина, объявленный в международный розыск национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана за мошенничество в крупном размере, передает Tengrinews.kz.
Как стало известно, с 2020 по 2021 год он обманывал казахстанцев, пообещав за определенную плату устроить их на работу в госорганы. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики.
В январе текущего года по запросу Интерпола фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче. В настоящее время задержанный помещен под стражу, - сообщила пресс-служба МВД.
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