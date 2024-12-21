Разыскиваемого Интерполом казахстанца экстрадировали из ОАЭ

20 декабря из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан депортирован 37-летний мужчина, объявленный в международный розыск национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана за мошенничество в крупном размере, передает Tengrinews.kz .

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Как стало известно, с 2020 по 2021 год он обманывал казахстанцев, пообещав за определенную плату устроить их на работу в госорганы. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики.