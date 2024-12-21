Кошку вернули к жизни актюбинские спасатели

На очередном пожаре в Актобе произошел необычный случай спасения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: скриншот с видео МЧС РК

При тушении возгорания мебели и вещей в квартире огнеборцы обнаружили кошку практически без признаков жизни. Питомец надышался угарным газом.

Старший пожарный специализированной пожарной части №1 Кенжеғали Абзал взяв на руки животное, быстро выбежал на чистый воздух и сразу же приступил к его реанимации. С помощью дыхательного аппарата хвостатого удалось вернуть к жизни.

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