Самолет пытались провезти через границу в Павлодарской области

Мужчина пытался провезти в кузове грузовика самолет АН-2Т через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией. Выяснилось, что соответствующих документов для этого у него не было, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент госдоходов по Павлодарской области.

Фото: pvl.kgd.gov.kz

По информации руководителя отдела экспортного контроля департамента Максута Кантарбаева, во время досмотра грузовика МАЗ-54323 был обнаружен самолет АН-2Т весом 3,6 тонны, оценочная стоимость которого 9,1 миллиона тенге.

Самолет был приобретен гражданином на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у него отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров, которые могут быть применены как в гражданских целях, так и в военных, - рассказал Кантарбаев.

В отношении мужчины завели административное дело.