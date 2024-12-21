Самолет пытались провезти через границу в Павлодарской области

Мужчина пытался провезти в кузове грузовика самолет АН-2Т через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией. Выяснилось, что соответствующих документов для этого у него не было, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент госдоходов по Павлодарской области.
По информации руководителя отдела экспортного контроля департамента Максута Кантарбаева, во время досмотра грузовика МАЗ-54323 был обнаружен самолет АН-2Т весом 3,6 тонны, оценочная стоимость которого 9,1 миллиона тенге.
Самолет был приобретен гражданином на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у него отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров, которые могут быть применены как в гражданских целях, так и в военных, - рассказал Кантарбаев.
В отношении мужчины завели административное дело.
Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин признан виновным. На него наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге, - добавили в департаменте.
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