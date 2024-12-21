В Алматы мужчину нашли повешенным на опоре ЛЭП

В индустриальной зоне Алматы обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, погибший находился в подвешенном состоянии внутри опоры линии электропередачи, передает Ulysmedia.kz.
Свидетели утверждают, что руки мужчины были связаны за спиной, что вызвало предположения об убийстве. В пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили факт происшествия.
По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и мотив устанавливаются, - сообщили в ведомстве.
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