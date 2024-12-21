В Алматы мужчину нашли повешенным на опоре ЛЭП

В индустриальной зоне Алматы обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, погибший находился в подвешенном состоянии внутри опоры линии электропередачи, передает Ulysmedia.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Свидетели утверждают, что руки мужчины были связаны за спиной, что вызвало предположения об убийстве. В пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили факт происшествия.