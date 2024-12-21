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21.12.2024, 17:17

Манго и авокадо – экзотические фрукты будет выращивать Казахстан

Новости Казахстана 0 377

В Министерстве сельского хозяйства сообщили о выращивании экзотических для Казахстана фруктах в местных теплицах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как рассказали в ведомстве, в июне прошлого года был запущен первый этап работы промышленной теплицы в Сайрамском районе Туркестанской области на площади 5 гектаров. Теплица является единственным на территории страны парником по выращиванию бананов в промышленных объемах. Проект реализовала частная организация.

При строительстве теплицы использованы высокопрочные конструкции, парники оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания.

Производственная мощность составляет 1 тысячу тонн в год. Первый этап был полностью реализован за счет собственных средств. На сегодняшний день компания занимается разработкой проектно-сметной документации для строительства второго этапа проекта на площади 6 гектаров при помощи финансирования аграрно-кредитной корпорации. Планируемые культуры: томаты (5 гектаров) и клубника (1 гектар). Производственная мощность - 3000 тонн и 120 тонн соответственно, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Также в этот период планируется расширить первую теплицу еще на 5 гектаров, что даст 2 тысячи тонн производства бананов в год.

На сегодняшний день при поддержке акимата Туркестанской области идет активная работа по развитию выращивания тропических культур. В разработке - проект на 90 гектаров, где планируется выращивать следующие культуры: бананы, манго и авокадо, - сообщили в ведомстве.

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