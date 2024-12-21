Более 30 человек привлекли к ответственности за молитву на проезжей части в Алматы

Фото: кадр из видео

Напомним, видео появилось в социальных сетях – верующие перекрыли проезжую часть, для совершения молитвы. В полиции тогда заявили, что по данному факту проведена проверка.

В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование ст. 614 КРКобАП (создание препятствий для движения транспортных средств), привлечены к административной ответственности. Вместе с тем, Департамент полиции города Алматы напоминает о принципе «Закон и порядок» и призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Республики Казахстан. Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность, согласно требованиям ст.614 КРКобАП, - сообщается в релизе.

Также в полиции предупредили, что подобные факты будут пресекаться.