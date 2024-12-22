Как найти работу в Казахстане: советы для работающих мам, призывников и людей старше 45 лет

Ищете работу в Казахстане, но боитесь не пройти собеседование? Для работающих мам, призывников и людей старше 45 лет трудности с трудоустройством могут быть особенно острыми. В этом материале ИА «NewTimes.kz» поделилось полезными советами.

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Как замужней женщине успешно устроиться на работу, если работодатели могут проявлять предвзятость из-за семейного положения, возможности декретного отпуска или наличия детей? Какие темы поднимать на собеседовании, какие вопросы задавать и как избежать ошибок? На все эти вопросы ответили эксперты Алия Балгимбаева и Оксана Довгалева в беседе с журналисткой ИА «NewTimes.kz» Аурелией Акмуллаевой.

- Как замужней девушке устроиться на работу, если ее не хотят брать из-за семейного положения?

- Алия Балгимбаева, HR-эксперт и директор компании «HR CLOUD Recruiting & Consulting»: Сейчас на рынке труда компании сталкиваются с настоящим кадровым голодом, особенно на позиции линейного уровня или уровня специалистов. Рынок стал более объективным, и зачастую работодатели думают не столько о том, кого выбрать из множества, сколько о том, где найти подходящего кандидата.

Чтобы избежать предвзятости или дискриминации на этапе отбора, важно быть внимательным к темам, которые могут вызвать ненужные вопросы. Например: в резюме нет необходимости указывать семейное положение, поскольку это личная информация.

- Что делать, если на собеседовании у меня спрашивают, буду ли я отпрашиваться с работы из-за наличия детей?

- Во время собеседования можно сразу озвучить, что все «тылы» прикрыты, и ваши личные обстоятельства не повлияют на работу. Например, заранее прояснить ситуацию: «У меня есть ребенок, и я заранее организовала все, чтобы это не стало проблемой на работе». Сделайте упор на поддержку семьи: «В случае необходимости остаться с ребенком у меня есть поддержка от бабушек и нянь, которые могут позаботиться о нем, чтобы я могла продолжить работать». Также можно показать гибкость в случае необходимости: «В случае болезни ребенка или необходимости остаться с ним на более длительное время, я готова обсудить возможность работать удаленно».

- Правда ли, что работодатели не хотят брать на работу парней призывного возраста из-за возможного призыва в армию?

- На практике у нас никогда не возникало опасений, связанных с призывом сотрудников в армию. Это риск, который существует для всех компаний, и в таких случаях действуют четкие алгоритмы, прописанные в Трудовом кодексе Республики Казахстан (ТКРК).

- Когда молодые люди уходят в армию, сохраняется ли их рабочее место за ними, пока они не вернутся? От чего это зависит?

- В соответствии с пунктом 1 статьи 124 Трудового кодекса Республики Казахстан, работодатель освобождает работников от выполнения трудовых обязанностей на время выполнения государственных обязанностей, предусмотренных законами Республики Казахстан, с сохранением за ними места работы (должности). Для сотрудников, призванных на срочную военную службу, оформляется социальный отпуск, аналогичный отпуску по уходу за ребенком. На период их отсутствия работодатель может принять временного сотрудника на условиях срочного трудового договора. Однако призывник обязан приступить к работе сразу после завершения службы, чтобы сохранить свое рабочее место. В случае с военнослужащими, проходящими службу по контракту, трудовой договор с ними приостанавливается на время службы. Это означает, что их рабочее место не сохраняется автоматически, и после завершения службы они должны будут заново трудоустраиваться.

- Что делать, если человеку 45+ лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста?

- Возрастной барьер в вакансиях — это нарушение Трудового кодекса, однако стереотипы о возрастных кандидатах все еще встречаются. Если 10 лет назад специалисты 45+ часто воспринимались как представители старых систем, не всегда адаптированные к новым стандартам, то сегодня это зрелые и надежные профессионалы.

Возраст 45+ может стать большим преимуществом, особенно в тех профессиях, где ценятся опыт, стабильность и авторитет. Это управленческие позиции, консалтинг, медицина, образование, финансы и производство. В то время как в IT, стартапах и творческих индустриях возраст иногда воспринимается как минус из-за динамики и потребности в освоении новых технологий, тренды показывают, что всё больше компаний начинают ценить опыт старших сотрудников.

- Начальник младше на 15 лет. Как разным поколениям ужиться в одном офисе?

- Принцип «чем старше, тем умнее и главнее» давно не работает, на руководящие должности часто приходят энергичные и амбициозные, которые бывают заметно младше большинства других сотрудников. Если вы пришли на руководящий пост, и все ваши подчиненные младше вас, то очевидно, что не все сотрудники могут справиться с внутренним протестом: «Как так, мне 45, а ему 30, и он уже всего добился». Начинается обесценивание себя, а отсюда злость на окружающих, навязчивые поиски недостатков у нового руководителя.

Несмотря на разницу в возрасте в любую сторону, в офисе должна соблюдаться субординация. Когда обращаются по имени-отчеству, то в нашей культуре это об уважении. Если вы, молодой руководитель, говорите сотруднику «Светлана Ивановна», а вам отвечают: «Да, Машенька!», такое позволять нельзя. И если такое есть, то это не вы управляете вашими сотрудниками, а сотрудники вами.

- Что нельзя говорить во время собеседования? Какие моменты могут спугнуть работодателя?

- Излишне эмоциональные или негативные отзывы о прошлом опыте, такие как «руководитель был неадекватный», «коллектив не принимал, потому что я умнее», даже если критика обоснована, могут вызвать сомнения. Критика бывших компаний или руководителей воспринимается как неумение решать конфликты и признак нелояльности. Вместо этого лучше фокусироваться на выводах и на том, как этот опыт помог вам развиваться.

Нечеткие или расплывчатые ответы, например, «я делал что-то похожее», «у меня много опыта», «не могу выделить что-то конкретное», «я делал все», также могут вызвать сомнения у работодателя. Лучше рассказывать о конкретных достижениях с цифрами и результатами.

Слишком личная информация, например, фразы вроде «у меня трое детей, поэтому мне нужен гибкий график» или «развод заставил меня искать стабильную работу», могут дать понять работодателю, что кандидат сосредоточен на личных обстоятельствах. Лучше формулировать нейтрально: «Я стараюсь поддерживать хороший баланс между работой и личной жизнью, что помогает мне быть более продуктивным и справляться с задачами».

- Как составить правильное резюме, чтобы вас взяли на работу?

Оксана Довгалева, эксперт в области управления персоналом, внутренних коммуникаций и HR-маркетинга, рекомендует:

Для того, чтобы успешно составить резюме, необходимо проанализировать требования вакансии и убедиться, что в вашем резюме отражен релевантный опыт. Обратите внимание на ключевые слова из описания работы. Сейчас многие крупные компании уже используют ATS (applicant tracking system) и ваше резюме, не имея ключевых слов и фраз, просто не пройдет даже первичный отбор.

Не ограничивайтесь просто перечислением обязанностей на предыдущих местах работы - сфокусируйтесь на достижениях. Например: «Увеличил клиентскую базу на 30% за год» или «Оптимизировал процессы, что позволило сократить время выполнения задач на 20%». Обязательно указывайте цифры и примеры, которые подкрепляют ваши достижения, это придает резюме убедительности.