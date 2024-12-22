Какой штраф за превышение скорости на трассах Казахстана

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Какие штрафы предусмотрены для нарушителей скоростного режима на трассах страны, рассказал начальник управления административной полиции ДП Акмолинской области, подполковник Ержан Кошкарбаев.

За превышение скоростного режима предусмотрена ответственность по ст. 592 КоАП РК. За превышение от 10 до 20 км/ч грозит штраф в размере 5 МРП — 18460 тенге. Если превышение установленной скорости от 20 до 40 км/ч, то за это придется заплатить 10 МРП — 36920 тенге. Превышение установленной скорости движения от 40 до 60 км/ч влечетштраф в размере 20 МРП — 73840 тенге. Также с 4 декабря в статье появилось дополнение, и теперь превышение установленной скорости движения транспортного средства от 60 и более км/ч влечет штраф в размере 40 МРП — 147680 тенге.

Если человек повторно превысит скорость до 60 км/ч в течение года, то заплатит штраф в размере 30 МРП — 110760 тенге. А если превысит более 60 км/ч, то штраф вырастет до 60 МРП и составит 221520 тенге.

Для снижения ДТП управление административной полиции ежегодно проводит топографический и причинный анализы аварий. Если на одном участке протяженностью в один км за пять лет зарегистрировано три ДТП и более, или в течение одного года два и более ДТП с пострадавшими и погибшими, данный участок дороги является аварийно-опасным. Далее проводится работа по недопущению ДТП на этом участке, — поделился Ержан Кошкарбаев.

На сегодня в Акмолинской области насчитывается 68 аварийно-опасных участков. С начала года, согласно разработанному плану, на этих участках были установлены дорожные знаки, шумовые полосы, сигнальные столбики, стробоскопы, билборды с предупреждениями, что по пути следования есть опасные участки. Но самым эффективным способом борьбы с ДТП становятся камеры фиксации скоростного режима.

В 2022 году мы установили 32 единицы автоураганов. За два года до их установки на этих участках было совершено 62 ДТП, в результате которых 27 человек погибло и 122 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. После их установки анализ за следующие два года показал, что на этих участках было совершено всего 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 21 получил телесные повреждения. Это говорит о снижении ДТП на 75%, погибших — на 96%, раненых — на 82%. В этом случае все водители знают, где стоят камеры, и стараются не нарушать, — пояснил Ержан Кошкарбаев.

С 4 декабря вступили в силу изменения и дополнения в части применения ответственности за превышение средней скорости. Если раньше водители, зная, где установлены камеры, снижали скорость перед ними, то теперь это станет бесполезным, ведь у каждого будет высчитываться средняя скорость. А за ее превышение будет грозить ответственность.

Что такое средняя скорость движения транспортного средства? Это скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного или республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено. То есть расстояние будет делиться на время автомобиля и будет определяться его средняя скорость. И сразу становится понятно, превышал ли он ее или нет, — пояснил подполковник полиции.

К примеру, на всем протяжении автомагистрали от Щучинска до Астаны разрешенная скорость движения 140 км/ч. Водитель проехал от Макинска до Акколя, не нарушая, а от Шортанды до Астаны превысил скорость. В таком случае ему автоматически выносится предписание о нарушении средней скорости. Поэтому теперь водителям придется соблюдать скорость на всем протяжении движения.