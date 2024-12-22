Елочка, гори: реальное пламя вспыхнуло при зажжении новогоднего символа в Шымкента

Фото: Otyrar

После того, как официально зажгли елку, произошло небольшое ЧП. Otyrar подмечает, что это не помешало шымкентцам веселится дальше.

В акимате сообщили, что во время церемонии зажжения огней на городской ёлке произошло возгорание праздничной конструкции.

В считанные минуты сотрудники ДЧС локализовали возгорание, не допустив распространение огня. Никто из присутствующих не пострадал. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за технической неисправности в световом оборудовании. Точная причина будет установлена после завершения проверки. Поврежденную конструкцию подрядчик восстановит за свой счет, - отметили в акимате Шымкента.

Городские власти пообещали в связи с инцидентом принять дополнительные меры безопасности, включая проверку всех световых конструкций в городе, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.