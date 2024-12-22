Продажу кредитов коллекторам разрешат в Казахстане - названы сроки

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщили о грядущих изменениях в коллекторской деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В ведомстве сообщили, что с 1 мая 2026 года продажа кредитов коллекторам будет разрешена по истечении 24 месяцев с момента возникновения просрочки и при условии проведения процедур урегулирования проблемной задолженности.

В обязательном порядке должны быть отменены неустойка (штрафы, пени) и комиссии. Для снижения уровня проблемных кредитов закон вводит прямую обязанность коллекторов урегулировать задолженность по переуступленным им кредитам граждан.

Коллекторы обязаны будут осуществлять в отношении проблемной задолженности все меры по снижению долговой нагрузки заемщика, включая предоставление отсрочки платежей, изменение очередности погашения задолженности, увеличение срока кредита, уменьшение размера или отмену неустойки (штрафов, пени) и комиссий, полное либо частичное списание задолженности заемщика, - говорится в ответе госоргана на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

После отмены моратория по вновь уступленным кредитам граждан коллекторы также будут обязаны списывать вознаграждение.