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22.12.2024, 09:27

“Впервые увидел вживую“: казахстанец заснял на видео ушастую сову в Алматы

Новости Казахстана 0 356

В сети обсуждают видео казахстанского фотографа Дмитрия Доценко. Он смог запечатлеть сову в одном из парков Алматы, подробнее на Tengri Life.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Ролик фотограф загрузил на свою страницу в Instagram.

Прогулка подарила мне приятную встречу – на одной из веток сосны притаилась ушастая сова. Ее яркие оранжевые глаза, пушистые "ушки" и этот совиный взгляд показались очень милыми. Эти птицы хоть и кажутся незаметными днем, ночью превращаются в настоящих охотников. Обычно они улетают на зимовку в теплые края, но некоторые остаются и в городе. В Алматы их можно встретить в парках и у подножия гор, если быть достаточно внимательным и тихим, - отметил Доценко.

Дмитрий также подчеркнул, что фотографировать сову – настоящее удовольствие.

Под постом десятки комментариев, пользователи отметили, что фотограф умеет замечать интересные моменты в окружающей среде.

"Вы представляете, что для многих горожан это первый раз, когда они могут увидеть ее вживую через ваш телеобъектив и услышать, как она ухает?", "Какой красавчик здесь спрятался", "Вот это да! Какая она роскошная", – написали люди в комментариях.

Дмитрий отметил, что снял сову на днях случайно.

Птица не сразу улетела – позволила себя поснимать с близкого расстояния. Я думаю, это потому, что я не делал резких движений, максимально осторожно снимал, чтобы не спугнуть животное, - сказал он.

Насколько типична зимовка таких сов в Алматы, мы решили уточнить у эксперта.

Ушастые совы в норме зимуют в Алматы и по области, часто собираясь при этом на дневку большими группами, - отметил орнитолог Института зоологии Василий Федоренко.

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