Стали известны подробности стрельбы в Алматы

Стали известны подробности стрельбы в Наурызбайском районе Алматы, которая произошла 20 декабря, передает Tengrinews.kz со ссылкой на almaty_press .

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По информации издания, стрельба произошла в жилом комплексе Nef Uptown. Преступник попал на территорию ЖК, представившись электриком, а затем проник в одну из квартир и открыл стрельбу из боевого пистолета по оказавшейся дома семейной паре.

Оба тяжело ранены, женщина - в грудь, у нее раздроблена рука. Мужчина в критическом состоянии: он перенес пятичасовую операцию и только пришел в сознание. Супруги находятся в больнице.

Цель нападения, по версии следствия, - ограбление. Стрелявший успел скрыться до прибытия полиции. При этом на территории элитного жилого комплекса нет камер видеонаблюдения. На это давно и неоднократно жаловались жильцы комплекса.

Возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, - сообщили в полиции Алматы.

Пострадавшим около 40 лет, муж работает в страховой компании, а супруга занимается спортивной карьерой детей. Последних не было дома во время нападения.