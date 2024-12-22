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22.12.2024, 11:43

С машиной – на выход: казахстанские перевозчики боятся потерять свой бизнес в начале 2025 года

Новости Казахстана 0 1 300 Алия Шарипова

Казахстанские автоперевозчики бьют тревогу – министерство транспорта разработало новые правила осуществления международных грузоперевозок, которые могут спровоцировать массовое закрытие дальнобойного бизнеса. В итоге сотни людей останутся без заработка, а по дорогам Казахстана будут спокойно колесить зарубежные фуры. «Голос народа» выслушал стороны конфликта.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

О том, что новые правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок, разработанные Минтрансом, на самом деле бомба замедленного действия для дальнобойщиков, бизнесмены говорят уже достаточно давно. Однако министерство уверено, что без новых правил просто невозможно вывести из тени часть данного бизнеса.

Поэтому чиновники с 15 января планируют выдавать разрешения на выезд авто за границу (дозвол) не на компанию, как сейчас, а на каждую конкретную машину. Причем если эта машина из Казахстана в течение 30 дней не выехала, то из системы международных перевозок исключается вся компания-владелец авто по VIN-коду авто. Поставить машину снова на учет и получить на нее допуск будет невозможно. Также сокращается количество дозволов, которые компания в целом сможет не использовать за год.

Как подчеркивают перевозчики, если эти правила вступят в силу, то со временем легальных компаний по международным автоперевозкам просто не останется.

Ситуацию обсудили в ходе круглого стола в НПП «Атамекен».

Автоперевозчики уверяют: порой выехать из Казахстана в течение 30 дней они просто не могут.

На границе с Китаем машину могут поставить на досмотр, это может и 20 дней быть, и 25. И такие ситуации часто случаются. По новым правилам эти машины лишат дозвола на полгода. А порт Курык? Там сейчас стоит 900 машин, а в день на паром грузят всего 35 – 40 машин. Пока будешь стоять в очереди все бланки сгорят!, - возмущается заместитель директора ТОО «CarNet» Ерлан Абсатов.

Также, как напоминают перевозчики, машины могут сломаться, грузоотправитель может отказаться от перевозки в последний момент, элементарно – трассы могут быть закрыты неделями в самом же Казахстане. А если вспомнить, что дальнобойщики ездят по всему континенту, то вариантов форс-мажоров появляется еще больше.

Летом наш грузовик должен был забрать товар из Франции, но из-за беспорядков в той стране мы отменили поездку. Это была настоятельная рекомендация нашего же министерства. Машина вернулась из Германии, использовав другие дозволы. Французский бланк остался неиспользованным. И по новым правилам мы были бы нарушителями, - приводит один из примеров директор транспортной компании ТОО «ALEM TRANS GROUP» Владимир Степченко.

Другие участники круглого стола тоже вспомнили по несколько случаев, когда им пришлось не использовать полученные дозволы только за последние полгода. Как они уверяют, с новыми правилами им долго существовать не придется.

Мы поддерживаем инициативы Минтранса в борьбе с теневым рынком, однако новые правила полностью игнорируют реальную ситуацию на рынке. У многих предпринимателей в залоге находятся квартиры и другое имущество. В таких условиях страдать будет именно реальный бизнес, в то время как недобросовестные компании продолжают получать новые бланки без ограничений, открывая новые фирмы. Важно понимать, что эти изменения приведут к массовому закрытию предприятий, - резюмирует Владимир Степченко.

При этом, как напоминаеют грузоперевозчики, свято место пусто не бывает – казахстанский рынок займут компании из других стран. С ними и без ужесточенных правил казахстанским дальнобойщикам конкурировать сложно, и поверить в то, что даже казахстанские грузоотправители будут мириться с бюрократией из чувства патриотизма, вместо того чтобы обратиться к более мобильным зарубежным компаниям, очень сложно.

Солидарны с представителями бизнеса и в НПП «Атамекен».

Новые условия не учитывают геополитическую ситуацию в мире, условия перевозок в зимний период, санкционную политику на перевозимые грузы, что сказывается на сроках доставки и обязательствах бизнеса.  Казахстанские международные автоперевозчики и так испытывают серьезные трудности. Активно развивается теневой рынок продажи разрешений и дополнительные барьеры не позволяют нашим перевозчикам конкурировать с мощными современными автопарками конкурентов, - призвал Минтранспорта пересмотреть разработанные правила заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Мурат Амрин.

Заместитель председателя комитета автотранспорта и транспорт­ного контроля Минтранса Бахытжан Качаков уверен, что грузоперевозчики чересчур сгущают краски и на практике без работы никто из них не останется, легальному бизнесу тоже ничего не угрожает.

Однако, по итогам круглого стола он все же согласился еще раз обсудить нововведения с бизнесом и экспертами.

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