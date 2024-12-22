Наркокурьеров с 13 мешками марихуаны задержали в Карагандинской области

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

Автомашина подозреваемых была остановлена на трассе. В машине находились двое 38-летних уроженцев Жамбылской области. При остановке, они сильно нервничали, вели себя подозрительно.

В ходе осмотра салона и багажника Audi A6 полицейские Карагандинской области обнаружили 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Департамент полиции Карагандинской области продолжает работу по противодействию наркопреступности и защите правопорядка, обеспечивая безопасность жителей региона, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Всего с начала года в Карагандинской области из незаконного оборота изъято 446 килограммов различных наркотических средств, включая более 100 килограммов гашиша, свыше 180 килограммов марихуаны и 12 килограммов синтетических наркотиков. В связи с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, задержано более 130 человек, среди которых 11 несовершеннолетних и 12 женщин, добавили в ведомстве.