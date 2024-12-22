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22.12.2024, 14:45

“Сама, наверное, на площадь шла“ - казахстанцы возмутились видом новогодней елки

Новости Казахстана 0 427

Видео с елкой на площади в городе Алтае в Восточно-Казахстанской области вызвало массу критических комментариев от жителей как района Алтай, так и других населенных пунктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Видео с необычной праздничной елкой появилось в социальных сетях.

"Праздник подходит, елочку поставили – красотища! Не поверите! Самая красивая елка, которая была в лесу, теперь стоит на площади", - комментирует видео мужской голос.

Подписчики не остались равнодушными, язвительно комментируя видео:

"Глядя на эту предновогоднюю картину, хочется плакать от жалости и к елке, и к народу за такое отношение…";

"Небось, пару десятков лямов выделили";

"Такая елка - издевательство над горожанами";

"Она сама, наверное, пришла на площадь, измученная".

В акимате района Алтай ситуацию с главным символом Нового года прокомментировали. Здесь отметили, что площадь, действительно, города Алтая. Что касается самой ели, то ситуация несколько иная, чем может показаться.

"На площади к Новому году мы устанавливаем ели, которые горожане просят срубить у себя на территории. Это старые деревья, которые могут упасть, повредив как постройки хозяина, так и соседей, порвать провода. После нового года, ель распиливают, дрова возвращают хозяину. На этот раз было также. С заявлением в акимат обратилась хозяйка частного дома – Ольга Бедарева. Она написала заявление, чтобы елку спилили. Да, пока ее транспортировали до площади, некоторые ветки пострадали. Но рабочие сделали дерево пушистым, прикрепив к нему другие ветки", - пояснила заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова.

Аким города Алтай Игорь Оконешников подтвердил, что не только хозяйка ели, но и ее соседи в последние годы просили спилить дерево. В акимате даже предоставили фотографии ели на фоне дома, датируемые 14 ноябрем 2024 года, пояснив, хозяйка частного дома в данный момент живет в другом доме. Женщина боялась, что в ее отсутствие никто не заметит опасной ситуации, когда ель начнет падать.

Кстати, от дров, которые после праздников получатся из ели, Ольга Бедарева отказалась, поэтому и отдадут нуждающейся семье. Об этом также рассказали в акимате района Алтай. Здесь же предоставили фотографии ели – пушистая и нарядная она стоит на главной площади.

Фото: акимат района Алтай

А вообще хотелось бы сказать вот что: хоть бы кто-нибудь из тех, кто выкладывает такие видео пришли на площадь, когда елку устанавливали, и помогли прикрутить ветки или просто развесить украшения. У нас эти дни стояли морозы за 30, и пять минут на улице провести сложно, а рабочие часами создавали новогоднее настроение для горожан. Смотрите, какая красавица получилась!, - сказала Жанна Аскарова.

Накануне жители района и города уже начали праздновать Новый год. Здесь прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек.

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