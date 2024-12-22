Официально и реально: сколько нужно денег казахстанской семье, чтобы накрыть новогодний стол

Во сколько, в среднем, обойдется встреча 2025 года среднестатистической казахстанской семье из 4-6 человек? Стол накрыть - это у нас обязательный ритуал – ведь известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Корреспондент Ulysmedia.kz подсчитал, во сколько обойдется дастархан с горячим блюдом, традиционные салаты, закуски, конфеты, фрукты и напитки.

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По статистике

Если бывший премьер Алихан Смаилов пойдет закупать продукты к новогоднему столу, то, скорее всего, скажет, что сахар в его время был таким же сладким, то есть в цене не повысился. Но покупать-то он будет не только сахар. По цифрам Бюро национальной статистики РК в таблице, под названием “Розничные цены на основные продовольственные товары в РК”, цен на продукты, которые нарасхват перед праздниками, нет – они не входят в условный список “основных”. Бюро не учитывает шоколада, кондитерских изделий, казы, жая и мандаринов. Пока в Бюро подсчитали цены за ноябрь - декабрьские опубликуют только в январе.

В качестве базы мы взяли стандартное меню, без излишеств в виде красной рыбы, икры, заморских фруктов и элитного алкоголя. Например, на горячее большинство, скорее всего, приготовят бешбармак.

По данным Бюро, конина на кости до Нового года в среднем по Казахстану стоила 3037 тенге. В Алматы мясо было самым дорогим - 3724 тенге, дешевле всех оно обходилось кызылординцам - 2540 тенге за килограмм. Допустим, на бешбармак нужно 3 кг мяса - это 9111 тенге. Килограмм муки стоит 409 тенге, картофеля - 177 тенге, лука - 127 тенге. Итого, все блюдо по статистическим ценам обойдется в 9824 тенге.

В прошлом году бешбармак на новогодний стол обошелся бы дешевле, опять же, исходя из цен БНС.

Салатики

Еще с советских времен, на новый год казахстанцы готовят оливье и селедку “под шубой”, а на стол ставят колбасу, сыр и салат из огурцов и помидоров. Оливье - это картофель (400 гр) 71 тенге, колбаса (300 гр) - из расчета 2971 тенге за килограмм - 891 тенге, яйца (5 шт) - 270 тенге, по 54 тенге за штуку, огурцы (200 гр) - 165 тенге, за килограмм - 824 тенге, горошек - его цена в таблице не указана, но на сайте популярного супермаркета банка стоит 939 тенге, майонез (150 гр) - 300 тенге - 1837 тенге за килограмм. Итого - 2636 тенге. В прошлом году салат оливье обошелся казахстанцам в 2491 тенге.

Знаменитая «шуба» тоже подорожала – за килограмм селедки просят уже 1804 тенге, за картошку - 71 тенге, свеклу - 52 тенге, морковку - 30 тенге, за 5 штук яиц - 270 тенге, за 150 граммов майонез придется выложить 300 тенге. Салатик обойдется в 1625 тенге. В прошлом году «селедка под шубой» стоила 1485 тенге.

Нарезка из колбасы полукопченой (500 гр) и сыра (500 гр) обойдется по данным БНС РК в 4356 тенге. В прошлом году это удовольствие обошлось в 4105 тенге.

Салат из огурцов и помидоров (по килограмму всего) обойдется в 1761 тенге. В прошлом году овощи стоили в таком же объеме стоили 1375 тенге. Фрукты - яблоки, бананы и апельсины (по килограмму) в этом году обойдутся в 2791 тенге, в прошлом году - 2619 тенге.

Поскольку БНС видит только цены на основные продукты питания, то из напитков в таблице предоставлена цена только на водку. В этом году литр водки стоит 4503 тенге, в прошлом году - 4220 тенге.

Итого “казенный” и довольно скудный стол, исходя из данных Нацбюро может обойтись казахстанской семье в 27 496 тенге. В прошлом новогодняя «поляна» стоила 25 941 тенге. Но даже исходя из такой, на самом деле, сильно оторванной от реальности цены, мы видим, что цены подросли.

Как на самом деле

К сожалению, официальная статистика сильно разнится с реальностью - цены в супермаркетах совершенно другие.

Мы решили проверить декабрьские цены год на сайтах казахстанских супермаркетов и на рынке.

В прошлом году мясо было дешевле на 150-250 тенге, казы - на 300-400 тенге, мука стоила 370 тенге, в противовес нынешним 565 тенге за килограмм, картошка подорожала в среднем на 50 тенге. То есть в прошлом году бешбармак стоил 14 760 тенге.

Селедка под “шубой” обходилась в 2624 тенге. Вздорожали полукопченная колбаса – с 3759 до 4650 тенге за килограмм, сыр made in СНГ подскочил с 3335 тенге до 6200 тенге.

Салатик из огурцов и помидоров - 2218 тенге. В прошлом году это удовольствие стоило 1799 тенге. Реальная, а не “статистическая” стоимость фруктовой корзины, в которой яблоки, бананы и апельсины - 2290 тенге.

Цены на алкоголь выросли в среднем, на 9%. Бутылка водки сейчас стоит 2200 тенге, шампанское - 2800 тенге. В 2023-м за спиртное пришлось бы выложить 4550 тенге. Литр лимонада в прошлом году стоил 490 тенге, литровая пачка сока - 560 тенге, килограмм шоколадных конфет - 3500 тенге. В этом году лимонад стоит столько же, сок - подорожал до 635 тенге, конфеты - до 3715 тенге. То есть сладости обойдутся в этом году в 7090 тенге, в прошлом - 6 650 тенге.

Итак, далеко не роскошный новогодний стол обойдется казахстанцам в 44 563 тенге. 2024 год мы встречали дешевле и тратили на праздничную еду меньше - 38 846 тенге.